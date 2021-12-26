Россия обладает большой политической силой, считает политолог Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия является великой державой, и сообщения о ее упадке — миф. Об этом заявил американский политолог и профессор по международным отношениям Эндрю Летем.

«Не может быть никаких сомнений в том, что Россия соответствует стандарту „великой державы“. Безусловно, экономические проблемы и демографические проблемы продолжают преследовать страну. Но миф об упадке России — это именно миф», — поделился своим мнением Летем в издании The Hill.

Политолог заявил, что Россия обладает огромной мощью, инструментами власти и желаем использовать их для своего влияния на мировой арене. Западу придется с этим считаться, пишет Летем.

Помимо всего прочего, РФ способна манипулировать информацией в социальных сетях и новостных ресурсах, сея тем самым путаницу и раздор в той стране, где это необходимо. «В этой сфере у России мало аналогов», — заявил профессор.

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