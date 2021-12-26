26 декабря 2021

Американский политолог расхвалил Россию. «Великая держава»

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Россия обладает большой политической силой, считает политолог Фото:

Россия является великой державой, и сообщения о ее упадке — миф. Об этом заявил американский политолог и профессор по международным отношениям Эндрю Летем.

«Не может быть никаких сомнений в том, что Россия соответствует стандарту „великой державы“. Безусловно, экономические проблемы и демографические проблемы продолжают преследовать страну. Но миф об упадке России — это именно миф», — поделился своим мнением Летем в издании The Hill.

Политолог заявил, что Россия обладает огромной мощью, инструментами власти и желаем использовать их для своего влияния на мировой арене. Западу придется с этим считаться, пишет Летем.

Помимо всего прочего, РФ способна манипулировать информацией в социальных сетях и новостных ресурсах, сея тем самым путаницу и раздор в той стране, где это необходимо. «В этой сфере у России мало аналогов», — заявил профессор.

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Россия является великой державой, и сообщения о ее упадке — миф. Об этом заявил американский политолог и профессор по международным отношениям Эндрю Летем. «Не может быть никаких сомнений в том, что Россия соответствует стандарту „великой державы“. Безусловно, экономические проблемы и демографические проблемы продолжают преследовать страну. Но миф об упадке России — это именно миф», — поделился своим мнением Летем в издании The Hill. Политолог заявил, что Россия обладает огромной мощью, инструментами власти и желаем использовать их для своего влияния на мировой арене. Западу придется с этим считаться, пишет Летем. Помимо всего прочего, РФ способна манипулировать информацией в социальных сетях и новостных ресурсах, сея тем самым путаницу и раздор в той стране, где это необходимо. «В этой сфере у России мало аналогов», — заявил профессор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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