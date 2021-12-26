Захарова прокомментировала жалобу ЕС к России. «Глупость и несамостоятельность»

27 декабря 2021 в 06:14 Размер текста - 17 +

Мария Захарова Захарова об иске: обращение ЕС к России в ВТО показали, как они оценивают глупость своих элит Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обращение представителей Европейского союза (ЕС) к России во Всемирную торговую организацию (ВТО) продемонстрировала «в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит». Своей точкой зрения поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит», — написала Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, «глупость», — потому что импортозамещение стало ответом России на санкции ЕС. «Несамостоятельность», как объяснила Захарова, проявилась по причине того, что страны Евросоюза пожертвовав своей экономикой, пошли против России под давлением действующего в то время президента США Барака Обамы. Мария Захарова отметила, что страны ЕС пошли на это только из-за уговоров Вашингтона. Давление было обусловлено тем, что Америка грозила нанести российской экономике большой удар, отметив, что именно усилия представителей Белого дома позволили США и ЕС объединиться. Ранее США обвинили Россию в нарушениях норм Всемирной торговой организации (ВТО). Претензия заключалась в том, что некоторые меры ограничивают или запрещают иностранным компаниям заключать сделки с российскими государственными предприятиями через систему госзакупок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Обращение представителей Европейского союза (ЕС) к России во Всемирную торговую организацию (ВТО) продемонстрировала «в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит». Своей точкой зрения поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит», — написала Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, «глупость», — потому что импортозамещение стало ответом России на санкции ЕС. «Несамостоятельность», как объяснила Захарова, проявилась по причине того, что страны Евросоюза пожертвовав своей экономикой, пошли против России под давлением действующего в то время президента США Барака Обамы. Мария Захарова отметила, что страны ЕС пошли на это только из-за уговоров Вашингтона. Давление было обусловлено тем, что Америка грозила нанести российской экономике большой удар, отметив, что именно усилия представителей Белого дома позволили США и ЕС объединиться. Ранее США обвинили Россию в нарушениях норм Всемирной торговой организации (ВТО). Претензия заключалась в том, что некоторые меры ограничивают или запрещают иностранным компаниям заключать сделки с российскими государственными предприятиями через систему госзакупок.