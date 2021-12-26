Обращение представителей Европейского союза (ЕС) к России во Всемирную торговую организацию (ВТО) продемонстрировала «в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит». Своей точкой зрения поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит», — написала Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, «глупость», — потому что импортозамещение стало ответом России на санкции ЕС. «Несамостоятельность», как объяснила Захарова, проявилась по причине того, что страны Евросоюза пожертвовав своей экономикой, пошли против России под давлением действующего в то время президента США Барака Обамы.
Мария Захарова отметила, что страны ЕС пошли на это только из-за уговоров Вашингтона. Давление было обусловлено тем, что Америка грозила нанести российской экономике большой удар, отметив, что именно усилия представителей Белого дома позволили США и ЕС объединиться.
Ранее США обвинили Россию в нарушениях норм Всемирной торговой организации (ВТО). Претензия заключалась в том, что некоторые меры ограничивают или запрещают иностранным компаниям заключать сделки с российскими государственными предприятиями через систему госзакупок.
Обращение представителей Европейского союза (ЕС) к России во Всемирную торговую организацию (ВТО) продемонстрировала «в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит». Своей точкой зрения поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит», — написала Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, «глупость», — потому что импортозамещение стало ответом России на санкции ЕС. «Несамостоятельность», как объяснила Захарова, проявилась по причине того, что страны Евросоюза пожертвовав своей экономикой, пошли против России под давлением действующего в то время президента США Барака Обамы. Мария Захарова отметила, что страны ЕС пошли на это только из-за уговоров Вашингтона. Давление было обусловлено тем, что Америка грозила нанести российской экономике большой удар, отметив, что именно усилия представителей Белого дома позволили США и ЕС объединиться. Ранее США обвинили Россию в нарушениях норм Всемирной торговой организации (ВТО). Претензия заключалась в том, что некоторые меры ограничивают или запрещают иностранным компаниям заключать сделки с российскими государственными предприятиями через систему госзакупок.