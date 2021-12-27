ВОЗ: «Омикрон» научился обходить иммунную защиту

Снизить тяжесть течения коронавируса поможет только прививка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

«Омикрон»-штамм коронавируса способен обходить иммунную защиту человека. Поэтому он может заражать и тех, кто уже переболел COVID-19, и тех, кто был вакцинирован много месяцев назад. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

«В течение ближайших недель „Омикрон“ станет доминирующим вариантом на большей территории Европы. А это приведет к увеличению нагрузки на больницы и масштабным сбоям в работе систем здравоохранения и других жизненно важных служб. „Омикрон“ способен успешно обходить ранее сформировавшуюся у людей иммунную защиту. Он может заражать уже переболевших COVID-19, и ранее получивших вакцину от заболевания, и, конечно, невакцинированных», — заявила Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете».

Однако, по ее словам, прививка, поставленная недавно, значительно снизит риск тяжелого течения заболевания и смерти. «Вакцины против COVID-19 по-прежнему спасают жизни», — отметила Вуйнович.

По ее словам, «Омикрон» обнаружен уже в 38 из 53 государств-членов ВОЗ в Европейском регионе, включая Россию. Он стал доминирующим в нескольких странах, в том числе в Дании, Португалии и Великобритании. У 89 процентов заболевших наблюдались обычные симптомы, характерные для COVID-19: кашель, боль в горле и повышенная температура.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский выразил мнение, что новый штамм коронавируса «Омикрон» заразит практически каждого жителя Земли из-за высокой степени контагиозности. Степень его заразности в четыре раза выше, чем у штамма «Дельта», передает агентство Nation News со ссылкой на Комаровского.

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