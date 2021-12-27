В Москве заявили об эффективности лекарства от COVID с антителами

Препарат на основе антител получили уже 1,2 тысячи пациентов в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Препарат от коронавируса на основе антител показал высокую эффективность. В Москве его получили уже 1,2 тысячи больных, включая детей. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы начали применять препарат с вируснейтрализующими моноклональными антителами летом при заболевании беременных из высокой группы риска. Все, кто получал эту терапию, удачно родили здоровых детей», — рассказала Ракова в интервью РИА «Новости».

Осенью круг получателей препарата был расширен. Он применялся среди пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Чтобы отслеживать состояние таких больных, в Москве создали систему из пяти амбулаторных центров — стационаров кратковременного пребывания. В ноябре препарат на основе антител стал использоваться для лечения детей.

«Всего такую терапию получили 1,2 тысячи человек. У всех она прошла очень хорошо», — сообщила Ракова.

Ранее Минздрав России дал разрешение южнокорейской компании Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp провести третью фазу клинических испытаний препарата нафабеллтан на пациентах с коронавирусом. После успешного завершения данного этапа можно будет зарегистрировать лекарство в России.

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