26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021
23 декабря 2021

Жительница Сургута умерла после операции на грудь в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция по вживлению в позвоночник постоянного нейростимулятора. Екатеринбург, операционная, медик, укол, прививка, здоровье, медицина, здравоохранение, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, доктор, медик, анастезия, нейрохирургия
В клинике установили две противоположные причины смерти женщины Фото:

Жительница Сургута (ХМАО) умерла после перенесенной операции по увеличению груди в одной из клиник Челябинска. В клинике установили две противоположные причины смерти женщины. Об этом URA.RU сообщил представитель пострадавшей.

«Непосредственной причиной смерти пациентки следует считать обширные некрозы поджелудочно-жировой клетчатки и мышечной ткани в области грудной клетки, живота, ягодичных областей, бедер. Пневмоторакс слева с повреждением легкого», — говорится в акте судебно-медицинского исследования.

Однако, спустя 10 месяцев экспертная организация сделала вывод, что причина возникновения пневмоторакса у жительницы Сургута остается неясной. В ходе судебно-медицинского исследования трупа, повреждений легкого, которые могли бы рассматриваться как причина пневматоракса — не выявлено.

Родственники женщины считают, что в клинике ей предложили совершенно не нужную, но более финансово выгодную операцию. Для обоснования операции липолифтинг вместо коррекции груди ей поставили диагноз ожирение, после чего провели операцию, в результате которой женщина умерла.

Адвокат родственников умершей сообщила, что следствие посчитало экспертизу необъективной. Родственники выводы следствия поддержали, все материалы дела направлены на повторную экспертизу.

URA.RU связалось с медицинской организацией. Там от комментариев отказались.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительница Сургута (ХМАО) умерла после перенесенной операции по увеличению груди в одной из клиник Челябинска. В клинике установили две противоположные причины смерти женщины. Об этом URA.RU сообщил представитель пострадавшей. «Непосредственной причиной смерти пациентки следует считать обширные некрозы поджелудочно-жировой клетчатки и мышечной ткани в области грудной клетки, живота, ягодичных областей, бедер. Пневмоторакс слева с повреждением легкого», — говорится в акте судебно-медицинского исследования. Однако, спустя 10 месяцев экспертная организация сделала вывод, что причина возникновения пневмоторакса у жительницы Сургута остается неясной. В ходе судебно-медицинского исследования трупа, повреждений легкого, которые могли бы рассматриваться как причина пневматоракса — не выявлено. Родственники женщины считают, что в клинике ей предложили совершенно не нужную, но более финансово выгодную операцию. Для обоснования операции липолифтинг вместо коррекции груди ей поставили диагноз ожирение, после чего провели операцию, в результате которой женщина умерла. Адвокат родственников умершей сообщила, что следствие посчитало экспертизу необъективной. Родственники выводы следствия поддержали, все материалы дела направлены на повторную экспертизу. URA.RU связалось с медицинской организацией. Там от комментариев отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...