Жительница Сургута умерла после операции на грудь в Челябинске

В клинике установили две противоположные причины смерти женщины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Сургута (ХМАО) умерла после перенесенной операции по увеличению груди в одной из клиник Челябинска. В клинике установили две противоположные причины смерти женщины. Об этом URA.RU сообщил представитель пострадавшей.

«Непосредственной причиной смерти пациентки следует считать обширные некрозы поджелудочно-жировой клетчатки и мышечной ткани в области грудной клетки, живота, ягодичных областей, бедер. Пневмоторакс слева с повреждением легкого», — говорится в акте судебно-медицинского исследования.

Однако, спустя 10 месяцев экспертная организация сделала вывод, что причина возникновения пневмоторакса у жительницы Сургута остается неясной. В ходе судебно-медицинского исследования трупа, повреждений легкого, которые могли бы рассматриваться как причина пневматоракса — не выявлено.

Родственники женщины считают, что в клинике ей предложили совершенно не нужную, но более финансово выгодную операцию. Для обоснования операции липолифтинг вместо коррекции груди ей поставили диагноз ожирение, после чего провели операцию, в результате которой женщина умерла.

Адвокат родственников умершей сообщила, что следствие посчитало экспертизу необъективной. Родственники выводы следствия поддержали, все материалы дела направлены на повторную экспертизу.

URA.RU связалось с медицинской организацией. Там от комментариев отказались.

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