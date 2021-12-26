В Челябинске начали наказывать за плохую уборку снега

Власти Челябинска начали выписывать штрафы подрядчикам и УК за неубранный снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На шесть управляющих компаний Челябинска завели административные дела о плохой уборке снега. Об этом сообщил 27 декабря на аппаратном совещании в мэрии вице-мэр Александр Астахов.

«По итогам проверки качества уборки от снега дворов и внутриквартальных проездов составлено семь протоколов. Начаты административные производства в отношении шести УК», — доложил Астахов в ходе совещания, транслируемого в YouTube.

В свою очередь, мэр Наталья Котова потребовала также активизировать уборку снега на улицах областного центра. Прежде всего, речь идет об остановках, пешеходных переходах и газонах.

«Вдоль дорог, особенно вдоль остановок и пешеходных переходов, образуются снежные валы. Пусть подрядчики либо делают нормально сразу, либо пускают сразу за техникой рабочих. Не хватает своей техники, пусть арендуют. Кроме того, зафиксированы повреждения газонов при сгребании снег. Восстанавливать их весной будем за счет подрядчиков, пусть лучше сразу делают нормально», — заявила Котова.

По итогам прошедших выходных при уборке улиц и дорог в Челябинске выявили 57 недочетов. В трех случаях подрядчик попал под штраф со стороны городских властей. По прогнозу синоптиков, следующий большой снегопад ожидается 1 января.

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