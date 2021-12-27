Поздравление от Деда Мороза подорожало на 68%

Резкий рост цен на поздравление Деда Мороза связан с пандемией коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость поздравления Деда Мороза в России с 2018 года выросла на 68%. Самая высокая средняя цена поздравления среди городов-миллионников зафиксирована в Москве — 2200 рублей, следует из исследования Tinkoff Data.

«По результатам исследования средняя стоимость поздравления в стране с 2018 года выросла на 68% — основной рост пришелся на пандемийный 2020 год. Самые высокие цены на поздравление от Деда Мороза среди городов-миллионников оказались в Москве — 2200 рублей, Санкт-Петербурге — 1902 рублей, Ростове-на-Дону — 1835 рублей и Нижнем Новгороде 1825 рублей», — передает РБК.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса поздравления Деда Мороза проходили онлайн. При этом почти половина россиян отказались от приглашения Деда Мороза и Снегурочки, пишет телеканал 360.