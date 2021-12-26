Мэрию в ЯНАО заставили расселить «аварийку» раньше срока

Администрацию Пуровского района ЯНАО обязали расселить многоквартирный аварийный дом раньше установленного срока только после повторного суда. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, районный суд отказал в требовании расселить жителей, посчитав его необоснованным.
«В целях восстановления жилищных прав граждан прокурором Пуровского района предъявлено исковое заявление о признании указанного распоряжения незаконным, а также возложении обязанности провести мероприятия по расселению. Требования прокурора судом отклонены как необоснованные», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокурор с данным решением не согласился и подал апелляционное представление. Судебная коллегия по гражданским делам в ЯНАО отменила решение районного суда и удовлетворила требования прокурора о переселении аварийного дома.
Многоквартирный дом в Пуровском районе ЯНАО был признан аварийным в 2020 году. Было установлено, что администрация района не проводила капитальный ремонт с момента его постройки в 1970 году. Первоначально расселить и снести здание планировали до 31 декабря 2027 года.
Агентство обратилось в администрацию Пуровского района для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее URA.RU сообщало об аналогичном случае в городе Лабытнанги, где суд заставил городскую администрацию расселить аварийный дом. Первоначальной датой сноса здания было назначено 31 августа 2025 года.
Администрацию Пуровского района ЯНАО обязали расселить многоквартирный аварийный дом раньше установленного срока только после повторного суда. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, районный суд отказал в требовании расселить жителей, посчитав его необоснованным. «В целях восстановления жилищных прав граждан прокурором Пуровского района предъявлено исковое заявление о признании указанного распоряжения незаконным, а также возложении обязанности провести мероприятия по расселению. Требования прокурора судом отклонены как необоснованные», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокурор с данным решением не согласился и подал апелляционное представление. Судебная коллегия по гражданским делам в ЯНАО отменила решение районного суда и удовлетворила требования прокурора о переселении аварийного дома. Многоквартирный дом в Пуровском районе ЯНАО был признан аварийным в 2020 году. Было установлено, что администрация района не проводила капитальный ремонт с момента его постройки в 1970 году. Первоначально расселить и снести здание планировали до 31 декабря 2027 года. Агентство обратилось в администрацию Пуровского района для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало об аналогичном случае в городе Лабытнанги, где суд заставил городскую администрацию расселить аварийный дом. Первоначальной датой сноса здания было назначено 31 августа 2025 года.