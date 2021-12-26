Мэрию в ЯНАО заставили расселить «аварийку» раньше срока

Расселить и снести полувековое здание планировали до 31 декабря 2027 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

Администрацию Пуровского района ЯНАО обязали расселить многоквартирный аварийный дом раньше установленного срока только после повторного суда. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, районный суд отказал в требовании расселить жителей, посчитав его необоснованным.

«В целях восстановления жилищных прав граждан прокурором Пуровского района предъявлено исковое заявление о признании указанного распоряжения незаконным, а также возложении обязанности провести мероприятия по расселению. Требования прокурора судом отклонены как необоснованные», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор с данным решением не согласился и подал апелляционное представление. Судебная коллегия по гражданским делам в ЯНАО отменила решение районного суда и удовлетворила требования прокурора о переселении аварийного дома.

Многоквартирный дом в Пуровском районе ЯНАО был признан аварийным в 2020 году. Было установлено, что администрация района не проводила капитальный ремонт с момента его постройки в 1970 году. Первоначально расселить и снести здание планировали до 31 декабря 2027 года.

Агентство обратилось в администрацию Пуровского района для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало об аналогичном случае в городе Лабытнанги, где суд заставил городскую администрацию расселить аварийный дом. Первоначальной датой сноса здания было назначено 31 августа 2025 года.

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