Суд в ЯНАО заставил мэрию сдвинуть сроки расселения «авариек»

Аварийный дом в Лабытнангах будет расселен в 2022 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Администрацию Лабытнанги (ЯНАО) обязали расселить многоквартирный аварийный дом раньше срока. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры, мэрия подала апелляцию на решение суда, которое оставили без изменения.

«В целях восстановления жилищных прав граждан прокурором города предъявлен иск в суд о признании распоряжений о переносе сроков расселения незаконными, возложении обязанности установить разумный срок расселения дома до 30.06.2022, возложении обязанности предоставить семье благоустроенное жилое помещение. Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура в интересах многодетной семьи подала иск в суд с целью перенести дату расселения многоквартирного дома, признанного аварийным в 2014 году. Администрация Лабытнанги (ЯНАО) установила первоначальной датой расселения и сноса здания 31 августа 2025 года с чем не согласилась прокуратура. Помимо этого, в здании с момента признания его аварийным не проводились работы с целью усиления несущих конструкций.

Агентство направило запрос в администрацию Лабытнанги. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало об аналогичном случае переноса даты расселения из аварийного жилья в поселке Тазовском (ЯНАО). Суд обязал администрация населенного пункта расселить многоквартирный дом до конца декабря 2021 года. Помимо этого, прокурор внес представление в администрацию Лабытнанги и управляющей компании «Престиж», за то, что те не проследили за состоянием другого жилого дома № 33 по улице Рижской.