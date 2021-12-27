Звезда «Уральских пельменей» рассказала об обиде Юлии Михалковой

27 декабря 2021 в 12:36 Размер текста - 17 +

Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени» в 2019 году Фото: Размик Закарян © URA.RU Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева рассказала о том, что дружба с экс-коллегой Юлией Михалковой у нее не сложилась. Она считает, что Юлия обижена на своих экс-коллег. «Мы не общаемся. К Юлии я всегда относилась очень хорошо, хотела с ней общаться и дружить. Мечтала, что, когда Юлия переедет в Москву, мы будем чаще встречаться. Но, мне кажется, что она обиделась на наш коллектив, такие мои предположения. Юлия ни с кем не общается из участников шоу „Уральские пельмени“», — рассказала Илана в интервью cosmo.ru. Юрьева предполагает, что Михалкова решила начать новую жизнь, отказавшись от общения со старым окружением. При этом Юрьева отмечает, что когда они пересекаются на мероприятиях, то целуются и обнимаются. «Но в обычной жизни мы не подруги», — говорит она. Корреспондент URA.RU попытался связаться с Юлией Михалковой, однако по имеющимся в редакции телефонам никто не ответил. Михалкова ушла из «Уральских пельменей» в октябре 2019 года. Тогда она объявила, что уже переросла «Уральские пельмени» и занимается разработкой собственного шоу с интеллигентным юмором. После ухода она рассказала, что за десять лет работы многие участники коллектива стали ей как родные. Артистка тогда не исключала возможности сотрудничества с экс-коллегами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева рассказала о том, что дружба с экс-коллегой Юлией Михалковой у нее не сложилась. Она считает, что Юлия обижена на своих экс-коллег. «Мы не общаемся. К Юлии я всегда относилась очень хорошо, хотела с ней общаться и дружить. Мечтала, что, когда Юлия переедет в Москву, мы будем чаще встречаться. Но, мне кажется, что она обиделась на наш коллектив, такие мои предположения. Юлия ни с кем не общается из участников шоу „Уральские пельмени“», — рассказала Илана в интервью cosmo.ru. Юрьева предполагает, что Михалкова решила начать новую жизнь, отказавшись от общения со старым окружением. При этом Юрьева отмечает, что когда они пересекаются на мероприятиях, то целуются и обнимаются. «Но в обычной жизни мы не подруги», — говорит она. Корреспондент URA.RU попытался связаться с Юлией Михалковой, однако по имеющимся в редакции телефонам никто не ответил. Михалкова ушла из «Уральских пельменей» в октябре 2019 года. Тогда она объявила, что уже переросла «Уральские пельмени» и занимается разработкой собственного шоу с интеллигентным юмором. После ухода она рассказала, что за десять лет работы многие участники коллектива стали ей как родные. Артистка тогда не исключала возможности сотрудничества с экс-коллегами.