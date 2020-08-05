Михалкова из «Уральских пельменей» рассказала о бывших коллегах

Михалкова не исключает совместную работу с «пельменями» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Телеведущая и экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала о том, что продолжает общаться с бывшими коллегами по телешоу. Интервью с Михалковой опубликовано в «Собеседнике».

«За десять лет совместной работы многие из них стали мне как родные. Конечно, общаемся редко, но это тот случай, когда важно не количество, а качество», — сказала Михалкова. Артистка не исключила, что в будущем возможно еще посотрудничает с бывшими коллегами.

В конце 2018 года Михалкова заявила о проблемах в «Уральских пельменях» и их фактическом распаде. По ее словам, в полном составе участники собираются лишь во время выступлений в Екатеринбурге или на телевидении. Спустя год она покинула шоу.

В марте Михалкова написала книгу, которая посвящена ее актерской карьере. А в начале лета она призналась, что ушла из шоу потому, что хотела профессионального роста. Сейчас артистка работает над детским КВН в команде с ведущим Александром Масляковым, актером Михаилом Галустяном и каналом СТС. Также Юлия снимается в комедийном проекте «Сториз» для телеканала СТС.

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