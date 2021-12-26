Канализацию в Кургане забило тряпками и салфетками

Устранять крупный засор в 5-м микрорайоне Заозерного начнут после установки перекачивающей станции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Канализационные воды вышли на поверхность в Заозерном районе Кургана, так как трубы оказались забиты тряпками и салфетками. Справиться с крупным засором при помощи механической прочистки уже не удается, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«На участке коллектора, идущего от 3-го к 6а микрорайону, проходу стоков препятствует огромный ком из тряпок и влажных салфеток, в связи с чем произошел выход канализационных вод на поверхность. Сегодня временную перекачивающую станцию будем переносить в 5-й микрорайон, где ситуация усложнилась и справиться с засорами механической прочисткой уже не представляется возможным», — приводит пресс-служба АО «Водный Союз» слова главного инженера компании Якова Арапова.

Он отметил, что в работах будет задействована новая дорогостоящая спецтехника, приобретенная компанией в этом году. Перекачивающую станцию перенесут из 6а микрорайона Заозерного, где работы по промывке и устранению аварийной ситуации на коллекторе завершились.

В компании отметили, что проблема мусора в канализации в Кургане наиболее актуальна именно для Заозерного района, где проживает почти треть всего населения Кургана. При этом от запаха и подтопления чаще всего страдают 5-й и 6а микрорайоны, расположенные ниже, чем 3-й и 4-й.

По данным «Водного Союза», еженедельно работники компании устраняют более 100 засоров. Из канализации при этом извлекают строительный мусор, лакокрасочные материалы, пластиковые бутылки, зубные щетки, одежду и огромные жгуты из синтетических тряпок. Всего с начала года специалисты компании уже устранили более пяти тысяч засоров и более 40 провалов на сетях водоотведения Кургана. Ранее URA.RU сообщало, что из-за попавшего в систему мусора участок канализационного коллектора в 5-м микрорайоне оказался полностью разрушен.

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