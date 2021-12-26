26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021
23 декабря 2021

Газета «Звезда» и радио «Эхо Москвы в Перми» меняют владельца

© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма сделки не разглашается Фото:

Фонд «Губерния», который считается близким к краевым властям, выкупает газету «Звезда» и радио «Эхо Москвы в Перми». Об этом сообщает источник URA.RU, знакомый с подробностями сделки.

«Фонд работает с муниципалитетами и реализует там разного рода благотворительные проекты, — поясняет собеседник. — А в территориях сегодня газеты, именно „бумажные“ газеты, являются главным источником информации для жителей. Поэтому было принято решение выкупить это старейшее и авторитетное издание. Что касается радиостанции, то это крупнейшее „диалоговое“ радио региона». Сумма сделки не разглашается.

Газета «Звезда» и «Эхо» входят в холдинг «Местное время», который связывают со структурами, близкими к депутату Госдумы Дмитрию Скриванову. Кроме этих активов, холдинг включает газету «Местное время», телеканал «УралинформТВ» и агентство новостей «Вкурсе». Дмитрий Скриванов от комментариев отказался.

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Фонд «Губерния», который считается близким к краевым властям, выкупает газету «Звезда» и радио «Эхо Москвы в Перми». Об этом сообщает источник URA.RU, знакомый с подробностями сделки. «Фонд работает с муниципалитетами и реализует там разного рода благотворительные проекты, — поясняет собеседник. — А в территориях сегодня газеты, именно „бумажные“ газеты, являются главным источником информации для жителей. Поэтому было принято решение выкупить это старейшее и авторитетное издание. Что касается радиостанции, то это крупнейшее „диалоговое“ радио региона». Сумма сделки не разглашается. Газета «Звезда» и «Эхо» входят в холдинг «Местное время», который связывают со структурами, близкими к депутату Госдумы Дмитрию Скриванову. Кроме этих активов, холдинг включает газету «Местное время», телеканал «УралинформТВ» и агентство новостей «Вкурсе». Дмитрий Скриванов от комментариев отказался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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