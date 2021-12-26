Газета «Звезда» и радио «Эхо Москвы в Перми» меняют владельца

Сумма сделки не разглашается Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фонд «Губерния», который считается близким к краевым властям, выкупает газету «Звезда» и радио «Эхо Москвы в Перми». Об этом сообщает источник URA.RU, знакомый с подробностями сделки.

«Фонд работает с муниципалитетами и реализует там разного рода благотворительные проекты, — поясняет собеседник. — А в территориях сегодня газеты, именно „бумажные“ газеты, являются главным источником информации для жителей. Поэтому было принято решение выкупить это старейшее и авторитетное издание. Что касается радиостанции, то это крупнейшее „диалоговое“ радио региона». Сумма сделки не разглашается.

Газета «Звезда» и «Эхо» входят в холдинг «Местное время», который связывают со структурами, близкими к депутату Госдумы Дмитрию Скриванову. Кроме этих активов, холдинг включает газету «Местное время», телеканал «УралинформТВ» и агентство новостей «Вкурсе». Дмитрий Скриванов от комментариев отказался.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам