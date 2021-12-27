Сенатор Косачев: Киев хочет избавиться от Донбасса

Украина фактически отказалась от Минских соглашений, считает Константин Косачев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Власти Украины искусственно нагнетают ситуацию вокруг Донбасса, чтобы избавиться от мятежных регионов и максимально интегрироваться в НАТО. Об это заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Искусственное нагнетание страстей вокруг Донбасса под конец года, очевидно, имеет свое логическое объяснение. Киев, уже де факто отказавшийся от Минских соглашений, возможно, ищет способ потерять Донбасс, но не в результате собственных провальных военных кампаний, а именно как следствие внешней агрессии», — сказал Косачев в разговоре с РИА «Новости».

По слова сенатора, Украина может получить два выигрыша от нагнетания ситуации на Донбассе. «Это шанс избавиться от мятежных регионов, обрушив при этом отношения России с Западом до уровня открытой конфронтации, и в качестве жертвы максимально интегрироваться в НАТО и ЕС», — заключил Косачев.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина готовится силой решить конфликт в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что мировое сообщество не упрекает Киев в постоянной агрессии против народа в Донбассе, пишет RT.

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