В ХМАО на школьную дискотеку не пустили парня с цветными волосами

В Мегионе подросток с цветными волосами не смог пройти на школьную дискотеку (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительница Мегиона обвинила школу в том, что руководство образовательного учреждения не пустило на школьную дискотеку ребенка из-за цвета волос. Об этом рассказала местная жительница Анжелика Шарафутдинова в соцсетях.

«Хочу обратиться к школе №1. В нашем городе молодежи и так некуда податься. Парень пришел на дискотеку. Вы не пустили из-за цвета волос! Вы в своем уме?» — сказано в сообщении telegram-канала «Мегаполис Югра» со ссылкой на сообщение Шарафутдиновой.

В разговоре с корреспондентом агентства заместитель директора школы №1 Марина Малаева объяснила, что ученик, о котором идет речь — не учится в школе. Он является студентом колледжа. «Мероприятие проводилось для учеников нашей школы. Этот мальчик у нас не обучается, он был не допущен именно по этой причине. На волосы никто не обращал внимания, наши ученики приходили в маскарадных костюмах, кто-то с крашенными волосами. Всех допускали», — сказала Малаева.

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