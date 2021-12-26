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23 декабря 2021

В ХМАО на школьную дискотеку не пустили парня с цветными волосами

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум молодых журналистов. Ханты-Мансийск, цветные волосы, молодежь
В Мегионе подросток с цветными волосами не смог пройти на школьную дискотеку (архивное фото) Фото:

Жительница Мегиона обвинила школу в том, что руководство образовательного учреждения не пустило на школьную дискотеку ребенка из-за цвета волос. Об этом рассказала местная жительница Анжелика Шарафутдинова в соцсетях.

«Хочу обратиться к школе №1. В нашем городе молодежи и так некуда податься. Парень пришел на дискотеку. Вы не пустили из-за цвета волос! Вы в своем уме?» — сказано в сообщении telegram-канала «Мегаполис Югра» со ссылкой на сообщение Шарафутдиновой.

В разговоре с корреспондентом агентства заместитель директора школы №1 Марина Малаева объяснила, что ученик, о котором идет речь — не учится в школе. Он является студентом колледжа. «Мероприятие проводилось для учеников нашей школы. Этот мальчик у нас не обучается, он был не допущен именно по этой причине. На волосы никто не обращал внимания, наши ученики приходили в маскарадных костюмах, кто-то с крашенными волосами. Всех допускали», — сказала Малаева.

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Жительница Мегиона обвинила школу в том, что руководство образовательного учреждения не пустило на школьную дискотеку ребенка из-за цвета волос. Об этом рассказала местная жительница Анжелика Шарафутдинова в соцсетях. «Хочу обратиться к школе №1. В нашем городе молодежи и так некуда податься. Парень пришел на дискотеку. Вы не пустили из-за цвета волос! Вы в своем уме?» — сказано в сообщении telegram-канала «Мегаполис Югра» со ссылкой на сообщение Шарафутдиновой. В разговоре с корреспондентом агентства заместитель директора школы №1 Марина Малаева объяснила, что ученик, о котором идет речь — не учится в школе. Он является студентом колледжа. «Мероприятие проводилось для учеников нашей школы. Этот мальчик у нас не обучается, он был не допущен именно по этой причине. На волосы никто не обращал внимания, наши ученики приходили в маскарадных костюмах, кто-то с крашенными волосами. Всех допускали», — сказала Малаева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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