Академия единоборств Алтушкина побила собственный рекорд

30 декабря 2021 в 15:45 Размер текста - 17 +

Среди детей спросом пользуются бокс, дзюдо и карате, а среди взрослых — бразильское джиу-джитсу и кикбоксинг Фото: Анна Майорова © URA.RU Академия единоборств РМК, основанная бизнесменом Игорем Алтушкиным, побила свой медальный рекорд по итогам года. Спортсмены академии за 2021 год привезли 672 медали с различных соревнований, в том числе и титул чемпиона UFC. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Спортсмены Академии единоборств РМК за прошедший год завоевали 672 медали (в прошлом было 434). Стоит выделить семь золотых медалей чемпионата Европы по киокусинкай карате — уральцы забрали почти весь пьедестал и стали лучшими, и еще одно серебро на европейском первенстве по боксу от молодого Руслана Пирова», — сообщили URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК. Среди всех в академии выделяют свердловского бойца Петра Яна, который победил американца Кори Сэндхагена в бою за титул чемпиона UFC. Там также отметили, что обновление медального рекорда достигнуто благодаря росту у населения интереса к единоборствам. Хотя в Свердловской области были повсеместно введены QR-коды в середине осени, а также общие ограничения в связи с пандемией, в академии подчеркивают, что за 2021 год число спортсменов стало еще больше. Детей в академию чаще всего приводят в секции бокса, карате и дзюдо. Взрослые бойцы предпочитают заниматься узкоспециализированными дисциплинами: бразильское джиу-джитсу, грэпплинг или же кикбоксинг. «Несмотря на ограничения, у нас произошел внушительный прирост клиентов — на конец прошлого года было около 1300 спортсменов, сейчас — 1700. Больше половины из них — дети. На некоторые направления уже идет запись через листы ожидания, потому что единоборства стали новым фитнесом в нашем городе», — сообщил генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Академия единоборств РМК, основанная бизнесменом Игорем Алтушкиным, побила свой медальный рекорд по итогам года. Спортсмены академии за 2021 год привезли 672 медали с различных соревнований, в том числе и титул чемпиона UFC. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Спортсмены Академии единоборств РМК за прошедший год завоевали 672 медали (в прошлом было 434). Стоит выделить семь золотых медалей чемпионата Европы по киокусинкай карате — уральцы забрали почти весь пьедестал и стали лучшими, и еще одно серебро на европейском первенстве по боксу от молодого Руслана Пирова», — сообщили URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК. Среди всех в академии выделяют свердловского бойца Петра Яна, который победил американца Кори Сэндхагена в бою за титул чемпиона UFC. Там также отметили, что обновление медального рекорда достигнуто благодаря росту у населения интереса к единоборствам. Хотя в Свердловской области были повсеместно введены QR-коды в середине осени, а также общие ограничения в связи с пандемией, в академии подчеркивают, что за 2021 год число спортсменов стало еще больше. Детей в академию чаще всего приводят в секции бокса, карате и дзюдо. Взрослые бойцы предпочитают заниматься узкоспециализированными дисциплинами: бразильское джиу-джитсу, грэпплинг или же кикбоксинг. «Несмотря на ограничения, у нас произошел внушительный прирост клиентов — на конец прошлого года было около 1300 спортсменов, сейчас — 1700. Больше половины из них — дети. На некоторые направления уже идет запись через листы ожидания, потому что единоборства стали новым фитнесом в нашем городе», — сообщил генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников.