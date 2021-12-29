Академия единоборств Алтушкина побила собственный рекорд

Академия единоборств РМК, основанная бизнесменом Игорем Алтушкиным, побила свой медальный рекорд по итогам года. Спортсмены академии за 2021 год привезли 672 медали с различных соревнований, в том числе и титул чемпиона UFC. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК.
«Спортсмены Академии единоборств РМК за прошедший год завоевали 672 медали (в прошлом было 434). Стоит выделить семь золотых медалей чемпионата Европы по киокусинкай карате — уральцы забрали почти весь пьедестал и стали лучшими, и еще одно серебро на европейском первенстве по боксу от молодого Руслана Пирова», — сообщили URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК.
Среди всех в академии выделяют свердловского бойца Петра Яна, который победил американца Кори Сэндхагена в бою за титул чемпиона UFC. Там также отметили, что обновление медального рекорда достигнуто благодаря росту у населения интереса к единоборствам.
Хотя в Свердловской области были повсеместно введены QR-коды в середине осени, а также общие ограничения в связи с пандемией, в академии подчеркивают, что за 2021 год число спортсменов стало еще больше. Детей в академию чаще всего приводят в секции бокса, карате и дзюдо. Взрослые бойцы предпочитают заниматься узкоспециализированными дисциплинами: бразильское джиу-джитсу, грэпплинг или же кикбоксинг.
«Несмотря на ограничения, у нас произошел внушительный прирост клиентов — на конец прошлого года было около 1300 спортсменов, сейчас — 1700. Больше половины из них — дети. На некоторые направления уже идет запись через листы ожидания, потому что единоборства стали новым фитнесом в нашем городе», — сообщил генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников.
Академия единоборств РМК, основанная бизнесменом Игорем Алтушкиным, побила свой медальный рекорд по итогам года. Спортсмены академии за 2021 год привезли 672 медали с различных соревнований, в том числе и титул чемпиона UFC. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Спортсмены Академии единоборств РМК за прошедший год завоевали 672 медали (в прошлом было 434). Стоит выделить семь золотых медалей чемпионата Европы по киокусинкай карате — уральцы забрали почти весь пьедестал и стали лучшими, и еще одно серебро на европейском первенстве по боксу от молодого Руслана Пирова», — сообщили URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК. Среди всех в академии выделяют свердловского бойца Петра Яна, который победил американца Кори Сэндхагена в бою за титул чемпиона UFC. Там также отметили, что обновление медального рекорда достигнуто благодаря росту у населения интереса к единоборствам. Хотя в Свердловской области были повсеместно введены QR-коды в середине осени, а также общие ограничения в связи с пандемией, в академии подчеркивают, что за 2021 год число спортсменов стало еще больше. Детей в академию чаще всего приводят в секции бокса, карате и дзюдо. Взрослые бойцы предпочитают заниматься узкоспециализированными дисциплинами: бразильское джиу-джитсу, грэпплинг или же кикбоксинг. «Несмотря на ограничения, у нас произошел внушительный прирост клиентов — на конец прошлого года было около 1300 спортсменов, сейчас — 1700. Больше половины из них — дети. На некоторые направления уже идет запись через листы ожидания, потому что единоборства стали новым фитнесом в нашем городе», — сообщил генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников.