В Тюмени зафиксирован переломный момент в пандемии коронавируса

Число заболевших и выздоровевших от коронавируса жителей Тюменской области за последние сутки разнится более, чем в три раза, причем в пользу последних. Об этом URA.RU рассказали в федеральном штабе по профилактике COVID-19. Подобного показателя за время пандемии в регионе не было ни разу.
«Тюменская область, оперативная сводка на 27 декабря. Число заболевших коронавирусом за последние сутки — 285. Число выздоровевших — 913», — такие данные приводит федеральный штаб по профилактике и борьбе с COVID-19.
Судя по этим цифрам, число выздоровевших в три раза превышает число заболевших: подобного соотношения в регионе ранее не наблюдалось. По итогу на сегодняшний день в Тюменской области коронавирусом официально больны 12 053 человека. Погибших за все время пандемии — 3 328 человек (или 3,7% от общего числа инфицированных).
Число заболевших и выздоровевших от коронавируса жителей Тюменской области за последние сутки разнится более, чем в три раза, причем в пользу последних. Об этом URA.RU рассказали в федеральном штабе по профилактике COVID-19. Подобного показателя за время пандемии в регионе не было ни разу. «Тюменская область, оперативная сводка на 27 декабря. Число заболевших коронавирусом за последние сутки — 285. Число выздоровевших — 913», — такие данные приводит федеральный штаб по профилактике и борьбе с COVID-19. Судя по этим цифрам, число выздоровевших в три раза превышает число заболевших: подобного соотношения в регионе ранее не наблюдалось. По итогу на сегодняшний день в Тюменской области коронавирусом официально больны 12 053 человека. Погибших за все время пандемии — 3 328 человек (или 3,7% от общего числа инфицированных).