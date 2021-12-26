26 декабря 2021
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23 декабря 2021

В Тюмени зафиксирован переломный момент в пандемии коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, палата, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Количество вновь заболевших остается меньше числа выздоравливающих уже почти три недели подряд Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Число заболевших и выздоровевших от коронавируса жителей Тюменской области за последние сутки разнится более, чем в три раза, причем в пользу последних. Об этом URA.RU рассказали в федеральном штабе по профилактике COVID-19. Подобного показателя за время пандемии в регионе не было ни разу.

«Тюменская область, оперативная сводка на 27 декабря. Число заболевших коронавирусом за последние сутки — 285. Число выздоровевших — 913», — такие данные приводит федеральный штаб по профилактике и борьбе с COVID-19.

Судя по этим цифрам, число выздоровевших в три раза превышает число заболевших: подобного соотношения в регионе ранее не наблюдалось. По итогу на сегодняшний день в Тюменской области коронавирусом официально больны 12 053 человека. Погибших за все время пандемии — 3 328 человек (или 3,7% от общего числа инфицированных).

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Число заболевших и выздоровевших от коронавируса жителей Тюменской области за последние сутки разнится более, чем в три раза, причем в пользу последних. Об этом URA.RU рассказали в федеральном штабе по профилактике COVID-19. Подобного показателя за время пандемии в регионе не было ни разу. «Тюменская область, оперативная сводка на 27 декабря. Число заболевших коронавирусом за последние сутки — 285. Число выздоровевших — 913», — такие данные приводит федеральный штаб по профилактике и борьбе с COVID-19. Судя по этим цифрам, число выздоровевших в три раза превышает число заболевших: подобного соотношения в регионе ранее не наблюдалось. По итогу на сегодняшний день в Тюменской области коронавирусом официально больны 12 053 человека. Погибших за все время пандемии — 3 328 человек (или 3,7% от общего числа инфицированных).
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