В Кремле рассказали о подготовке переговоров России и НАТО

Переговоры между Россией и НАТО являются крайне важными, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Детали встречи России и НАТО по вопросам безопасности пока дорабатываются, точная дата заседания еще не известна. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя предложение Генсека НАТО провести заседание совета Россия — НАТО 12 января.

«Это будут важные переговоры, весьма ответственные. Детали пока дорабатываются. Будет переподтверждаться дата, будет формироваться экспертный состав делегации и от этого будет много зависеть. Россия поставила вопросы. Президент России Владимир Путин сказал, что Россия в течение недели сформулирует свою позицию. Вот теперь давайте дождемся, какая позиция будет сформулирована в ответ», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание совета Россия — НАТО. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия уже предъявила свои основные требования к НАТО.

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