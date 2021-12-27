В Кремле рассказали о подготовке переговоров России и НАТО

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Переговоры между Россией и НАТО являются крайне важными, считает Дмитрий Песков Фото:

Детали встречи России и НАТО по вопросам безопасности пока дорабатываются, точная дата заседания еще не известна. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя предложение Генсека НАТО провести заседание совета Россия — НАТО 12 января.

«Это будут важные переговоры, весьма ответственные. Детали пока дорабатываются. Будет переподтверждаться дата, будет формироваться экспертный состав делегации и от этого будет много зависеть. Россия поставила вопросы. Президент России Владимир Путин сказал, что Россия в течение недели сформулирует свою позицию. Вот теперь давайте дождемся, какая позиция будет сформулирована в ответ», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание совета Россия — НАТО. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия уже предъявила свои основные требования к НАТО.

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Детали встречи России и НАТО по вопросам безопасности пока дорабатываются, точная дата заседания еще не известна. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя предложение Генсека НАТО провести заседание совета Россия — НАТО 12 января. «Это будут важные переговоры, весьма ответственные. Детали пока дорабатываются. Будет переподтверждаться дата, будет формироваться экспертный состав делегации и от этого будет много зависеть. Россия поставила вопросы. Президент России Владимир Путин сказал, что Россия в течение недели сформулирует свою позицию. Вот теперь давайте дождемся, какая позиция будет сформулирована в ответ», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание совета Россия — НАТО. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия уже предъявила свои основные требования к НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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