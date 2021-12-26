В НАТО выбрали время для большого разговора с Россией

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг выбрал дату для переговоров с РФ Фото:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание совета Россия — НАТО 12 января. Об этом рассказали в пресс-службе альянса.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия — НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», — цитирует ТАСС пресс-службу НАТО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об основных требованиях к НАТО. По ее словам, основными вопросами на предстоящих переговорах США и России будет нерасширение альянса на восток и отсутствие планов по развертыванию угрожающей инфраструктуры у границ РФ, пишет RT. РФ направила США проект соглашения по гарантиям безопасности, передает Nation News. В Кремле заявили, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее получить ответ от США и НАТО. Посол США в РФ Джон Салливан сказал, что во время переговоров с РФ выдвигать условия может не только Москва, но и Вашингтон.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание совета Россия — НАТО 12 января. Об этом рассказали в пресс-службе альянса. «Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия — НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», — цитирует ТАСС пресс-службу НАТО. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об основных требованиях к НАТО. По ее словам, основными вопросами на предстоящих переговорах США и России будет нерасширение альянса на восток и отсутствие планов по развертыванию угрожающей инфраструктуры у границ РФ, пишет RT. РФ направила США проект соглашения по гарантиям безопасности, передает Nation News. В Кремле заявили, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее получить ответ от США и НАТО. Посол США в РФ Джон Салливан сказал, что во время переговоров с РФ выдвигать условия может не только Москва, но и Вашингтон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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