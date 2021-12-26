В НАТО выбрали время для большого разговора с Россией

26 декабря 2021 в 19:20 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг выбрал дату для переговоров с РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание совета Россия — НАТО 12 января. Об этом рассказали в пресс-службе альянса. «Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия — НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», — цитирует ТАСС пресс-службу НАТО. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об основных требованиях к НАТО. По ее словам, основными вопросами на предстоящих переговорах США и России будет нерасширение альянса на восток и отсутствие планов по развертыванию угрожающей инфраструктуры у границ РФ, пишет RT. РФ направила США проект соглашения по гарантиям безопасности, передает Nation News. В Кремле заявили, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее получить ответ от США и НАТО. Посол США в РФ Джон Салливан сказал, что во время переговоров с РФ выдвигать условия может не только Москва, но и Вашингтон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание совета Россия — НАТО 12 января. Об этом рассказали в пресс-службе альянса. «Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия — НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», — цитирует ТАСС пресс-службу НАТО. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об основных требованиях к НАТО. По ее словам, основными вопросами на предстоящих переговорах США и России будет нерасширение альянса на восток и отсутствие планов по развертыванию угрожающей инфраструктуры у границ РФ, пишет RT. РФ направила США проект соглашения по гарантиям безопасности, передает Nation News. В Кремле заявили, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее получить ответ от США и НАТО. Посол США в РФ Джон Салливан сказал, что во время переговоров с РФ выдвигать условия может не только Москва, но и Вашингтон.