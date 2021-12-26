26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

Мэрия Челябинска купит у бизнесмена дворец

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Единая Россия. Челябинск., свеженцев игорь
За бывший ДК Игорь Свеженцев получит 84 млн рублей Фото:

Мэрия Челябинска приобретет в собственность города бывший Дворец культуры завода «Станкомаш» у бизнесмена Игоря Свеженцева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации

«Мэр Челябинска Наталья Котова поблагодарила Игоря Свеженцева за готовность продать дворец по цене, значительно ниже заявленной. Бывший Дворец культуры площадью более 8 тыс. квадратных метров муниципалитет выкупит за 84 млн. рублей», — заявили в пресс-службе.

В администрации уточнили, что цену за здание установили после проведения независимой оценки. Договор купли-продажи между администрацией и господином Свеженцевым подпишут до конца 2021 года.

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Мэрия Челябинска приобретет в собственность города бывший Дворец культуры завода «Станкомаш» у бизнесмена Игоря Свеженцева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации «Мэр Челябинска Наталья Котова поблагодарила Игоря Свеженцева за готовность продать дворец по цене, значительно ниже заявленной. Бывший Дворец культуры площадью более 8 тыс. квадратных метров муниципалитет выкупит за 84 млн. рублей», — заявили в пресс-службе. В администрации уточнили, что цену за здание установили после проведения независимой оценки. Договор купли-продажи между администрацией и господином Свеженцевым подпишут до конца 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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