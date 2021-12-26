Мэрия Челябинска купит у бизнесмена дворец

За бывший ДК Игорь Свеженцев получит 84 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска приобретет в собственность города бывший Дворец культуры завода «Станкомаш» у бизнесмена Игоря Свеженцева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации

«Мэр Челябинска Наталья Котова поблагодарила Игоря Свеженцева за готовность продать дворец по цене, значительно ниже заявленной. Бывший Дворец культуры площадью более 8 тыс. квадратных метров муниципалитет выкупит за 84 млн. рублей», — заявили в пресс-службе.

В администрации уточнили, что цену за здание установили после проведения независимой оценки. Договор купли-продажи между администрацией и господином Свеженцевым подпишут до конца 2021 года.