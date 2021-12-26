Пенсионерку из Сургута осудили за призыв расстрелять чиновников

Пенсионерка заявила, что судебными разбирательствами ее довели до инсульта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сургутский городской суд признал 65-летнюю пенсионерку Татьяну Оверину виновной в «пропаганде неполноценности» чиновников и назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей за комментарии к постам в социальной сети «ВКонтакте». Информация об этом размещена на сайте сургутского городского суда.

«Татьяну Оверину признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», — говорится в решении суда.

В материалах к судебному заседанию написано, что Оверина под именем Анна Романовна оставляла комментарии к различным постам в которых усматриваются негативные и оскорбительные высказывания в адрес чиновников разных уровней. В частности пенсионерка называла представителей власти «церберами и прихлебателями олигархата» и призывала их «отстреливать, как это делал Сталин», в одном из постов Оверина также высказалась, что «хочет взять в руки автомат и пройтись по кабинетам!». Сама пенсионерка в разговоре с URA.RU сообщила, что решение оспаривать не собирается из-за того, что за время допросов и судебных разбирательств на нервной почве у нее случился инсульт и она опасается за свое здоровье. «Я не буду обжаловать решение, мне и так хватило страданий, когда меня вызывали на допросы, игнорируя мое самочувствие. Меня обвинили во всем этом, хотя мои комментарии были сатирой, но никто этого не учел. Я ни к каким расправам не призывала», — говорит женщина.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяка осудили за оскорбление чиновника в комментариях. За неоднократные оскорбления жителю села Добрянка (Пермский край) суд назначил наказание в 12 тысяч рублей штрафа.

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