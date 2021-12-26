26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

В ХМАО нашли замену главе района, уехавшей в Белгород

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Глава Октябрьского района назначен энергетик Сергей Заплатин Фото:

В Октябрьском районе выбрали нового главу — им стал энергетик Сергей Заплатин. Эту информацию URA.RU подтвердил председатель конкурсной комиссии по выборам мэра, депутат Думы ХМАО Леонид Михалко.

«Заседание думы Октябрьского района уже состоялось. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Заплатина», — прокомментировал Михалко. До назначения на должность главы Октябрьского района, Заплатин являлся директором компании «ЮТЭК-Кода».

На официальном сайте властей Октябрьского района сообщается, что помимо Заплатина в конкурсе на пост градоначальника принимала участие директор информационно-культурного центра Ирина Давыдова и депутат Владимир Тимофеев.

Ранее URA.RU сообщало, что прежняя глава Октябрьского района Анна Куташова осенью ушла в отставку. Она переехала в Белгородскую область и возглавила там Красногвардейский район.

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В Октябрьском районе выбрали нового главу — им стал энергетик Сергей Заплатин. Эту информацию URA.RU подтвердил председатель конкурсной комиссии по выборам мэра, депутат Думы ХМАО Леонид Михалко. «Заседание думы Октябрьского района уже состоялось. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Заплатина», — прокомментировал Михалко. До назначения на должность главы Октябрьского района, Заплатин являлся директором компании «ЮТЭК-Кода». На официальном сайте властей Октябрьского района сообщается, что помимо Заплатина в конкурсе на пост градоначальника принимала участие директор информационно-культурного центра Ирина Давыдова и депутат Владимир Тимофеев. Ранее URA.RU сообщало, что прежняя глава Октябрьского района Анна Куташова осенью ушла в отставку. Она переехала в Белгородскую область и возглавила там Красногвардейский район.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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