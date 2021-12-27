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Компания пермского олигарха выплатит рекордные дивиденды

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, кузяев андрей
Андрей Кузяев (в центре) входит в число богатейших людей страны Фото:

АО «ЭР-Телеком Холдинг» пермского бизнесмена Андрея Кузяева выплатит за 2019—2020 годы рекордную сумму дивидендов — свыше 4,2 млрд рублей. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Сообщается, что решение о выплате дивидендов принято единственным акционером компании ER-Telecom Holding Limited.

«Общий размер начисленных (подлежащих выплате) дивидендов, объявленных по акциям эмитента — 4 231 999 822 рубля 05 копеек. Размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента 133 725 рублей 15 копеек», — говорится в решении. Выплаты будут производиться в период с 24 декабря по 7 февраля 2022 года.

В 2018 году общая сумма дивидендов, назначенных руководством компании к выплате, составила более 2,1 млрд рублей. URA.RU рассказывало, что Кузяев входит в число богатейших бизнесменов России по версии Forbes. По итогам прошлого года его состояние оценивалось изданием в 850 млн долларов.

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АО «ЭР-Телеком Холдинг» пермского бизнесмена Андрея Кузяева выплатит за 2019—2020 годы рекордную сумму дивидендов — свыше 4,2 млрд рублей. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Сообщается, что решение о выплате дивидендов принято единственным акционером компании ER-Telecom Holding Limited. «Общий размер начисленных (подлежащих выплате) дивидендов, объявленных по акциям эмитента — 4 231 999 822 рубля 05 копеек. Размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента 133 725 рублей 15 копеек», — говорится в решении. Выплаты будут производиться в период с 24 декабря по 7 февраля 2022 года. В 2018 году общая сумма дивидендов, назначенных руководством компании к выплате, составила более 2,1 млрд рублей. URA.RU рассказывало, что Кузяев входит в число богатейших бизнесменов России по версии Forbes. По итогам прошлого года его состояние оценивалось изданием в 850 млн долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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