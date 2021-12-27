Тюменская порнозвезда задумалась о замужестве

28 декабря 2021 в 05:20 Размер текста - 17 +

Лола Тейлор заявила, что созрела для замужества Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) всерьез задумалась над тем, чтобы выйти замуж. Об этом она сообщила в беседе с URA.RU. Ранее Тейлор рассказала своим подписчикам в соцсетях о путешествии в Европу в сопровождении тайного поклонника, который завалил ее огромными букетами цветов. «Мне уже 29 лет. Конечно, пришла пора задуматься о таких вещах, как замужество и дети. Я думаю, что уже созрела для этого», — заявила Тейлор в беседе с агентством. Ранее Тейлор рассказала своим поклонникам в соцсети «ВКонтакте» о том, что отпраздновала день рождения во Франции. «Сегодня у меня день рождения и я гуляю в прекрасном городе Montfort-l’Amaury. Жизнь прекрасна», — написала она в своей публикации. Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Она неоднократно заявляла о попытках устроить личную жизнь. И даже подавала заявку на участие в шоу «Давай поженимся!», но продюсеры «Первого канала» ей так и не перезвонили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) всерьез задумалась над тем, чтобы выйти замуж. Об этом она сообщила в беседе с URA.RU. Ранее Тейлор рассказала своим подписчикам в соцсетях о путешествии в Европу в сопровождении тайного поклонника, который завалил ее огромными букетами цветов. «Мне уже 29 лет. Конечно, пришла пора задуматься о таких вещах, как замужество и дети. Я думаю, что уже созрела для этого», — заявила Тейлор в беседе с агентством. Ранее Тейлор рассказала своим поклонникам в соцсети «ВКонтакте» о том, что отпраздновала день рождения во Франции. «Сегодня у меня день рождения и я гуляю в прекрасном городе Montfort-l’Amaury. Жизнь прекрасна», — написала она в своей публикации. Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Она неоднократно заявляла о попытках устроить личную жизнь. И даже подавала заявку на участие в шоу «Давай поженимся!», но продюсеры «Первого канала» ей так и не перезвонили.