27 декабря 2021
26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

Тюменская порнозвезда задумалась о замужестве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка картин Любови Бушуевой
Лола Тейлор заявила, что созрела для замужества Фото:

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) всерьез задумалась над тем, чтобы выйти замуж. Об этом она сообщила в беседе с URA.RU. Ранее Тейлор рассказала своим подписчикам в соцсетях о путешествии в Европу в сопровождении тайного поклонника, который завалил ее огромными букетами цветов.

«Мне уже 29 лет. Конечно, пришла пора задуматься о таких вещах, как замужество и дети. Я думаю, что уже созрела для этого», — заявила Тейлор в беседе с агентством.

Ранее Тейлор рассказала своим поклонникам в соцсети «ВКонтакте» о том, что отпраздновала день рождения во Франции. «Сегодня у меня день рождения и я гуляю в прекрасном городе Montfort-l’Amaury. Жизнь прекрасна», — написала она в своей публикации.

Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Она неоднократно заявляла о попытках устроить личную жизнь. И даже подавала заявку на участие в шоу «Давай поженимся!», но продюсеры «Первого канала» ей так и не перезвонили.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) всерьез задумалась над тем, чтобы выйти замуж. Об этом она сообщила в беседе с URA.RU. Ранее Тейлор рассказала своим подписчикам в соцсетях о путешествии в Европу в сопровождении тайного поклонника, который завалил ее огромными букетами цветов. «Мне уже 29 лет. Конечно, пришла пора задуматься о таких вещах, как замужество и дети. Я думаю, что уже созрела для этого», — заявила Тейлор в беседе с агентством. Ранее Тейлор рассказала своим поклонникам в соцсети «ВКонтакте» о том, что отпраздновала день рождения во Франции. «Сегодня у меня день рождения и я гуляю в прекрасном городе Montfort-l’Amaury. Жизнь прекрасна», — написала она в своей публикации. Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Она неоднократно заявляла о попытках устроить личную жизнь. И даже подавала заявку на участие в шоу «Давай поженимся!», но продюсеры «Первого канала» ей так и не перезвонили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...