Тысячам родителей запретят приходить на утренники в детсады ХМАО

В ХМАО проводить утренники разрешено в детских садах, где нет закрытых на карантин групп Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО запрещено проводить утренники в детских садах, если в учреждении есть закрытые на карантин группы. При этом проводить разрешено не более одного утренника в день. Об этом рассказали в пресс-службе Центра управления регионом ХМАО. Речь идет о родителях порядка двух тысяч воспитанников.

«Утренники проводятся, если в ДОУ нет групп, закрытых на карантин; не более одного утренника в день; без участия фотографов, аниматоров. При этом родители должны предоставить электронный сертификат о вакцинации против COVID-19 или перенесенной болезни и QR-код, либо отрицательный результат ПЦР-теста», — сказали в пресс-службе.

Директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин в разговоре с корреспондентом агентства добавил, что для дошкольных учреждений, где запрещено проводить новогодние утренники, предусмотрен формат в режиме онлайн. В пресс-службе окружного департамента добавили, что в регионе на карантин полностью закрыты только два детских сада. Еще в 50 детских садах закрыты только отдельные группы. Всего это порядка двух тысяч воспитанников.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте родители впервые с начала пандемии коронавируса смогут посетить новогодние утренники в детских садах. Такое решение приняли власти Сургута.

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