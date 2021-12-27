27 декабря 2021
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24 декабря 2021

Тысячам родителей запретят приходить на утренники в детсады ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, дети, дошкольное учреждение, косички, детский садик, утренник
В ХМАО проводить утренники разрешено в детских садах, где нет закрытых на карантин групп Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО запрещено проводить утренники в детских садах, если в учреждении есть закрытые на карантин группы. При этом проводить разрешено не более одного утренника в день. Об этом рассказали в пресс-службе Центра управления регионом ХМАО. Речь идет о родителях порядка двух тысяч воспитанников.

«Утренники проводятся, если в ДОУ нет групп, закрытых на карантин; не более одного утренника в день; без участия фотографов, аниматоров. При этом родители должны предоставить электронный сертификат о вакцинации против COVID-19 или перенесенной болезни и QR-код, либо отрицательный результат ПЦР-теста», — сказали в пресс-службе.

Директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин в разговоре с корреспондентом агентства добавил, что для дошкольных учреждений, где запрещено проводить новогодние утренники, предусмотрен формат в режиме онлайн. В пресс-службе окружного департамента добавили, что в регионе на карантин полностью закрыты только два детских сада. Еще в 50 детских садах закрыты только отдельные группы. Всего это порядка двух тысяч воспитанников.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте родители впервые с начала пандемии коронавируса смогут посетить новогодние утренники в детских садах. Такое решение приняли власти Сургута.

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В ХМАО запрещено проводить утренники в детских садах, если в учреждении есть закрытые на карантин группы. При этом проводить разрешено не более одного утренника в день. Об этом рассказали в пресс-службе Центра управления регионом ХМАО. Речь идет о родителях порядка двух тысяч воспитанников. «Утренники проводятся, если в ДОУ нет групп, закрытых на карантин; не более одного утренника в день; без участия фотографов, аниматоров. При этом родители должны предоставить электронный сертификат о вакцинации против COVID-19 или перенесенной болезни и QR-код, либо отрицательный результат ПЦР-теста», — сказали в пресс-службе. Директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин в разговоре с корреспондентом агентства добавил, что для дошкольных учреждений, где запрещено проводить новогодние утренники, предусмотрен формат в режиме онлайн. В пресс-службе окружного департамента добавили, что в регионе на карантин полностью закрыты только два детских сада. Еще в 50 детских садах закрыты только отдельные группы. Всего это порядка двух тысяч воспитанников. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте родители впервые с начала пандемии коронавируса смогут посетить новогодние утренники в детских садах. Такое решение приняли власти Сургута.
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