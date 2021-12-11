11 декабря 2021
10 декабря 2021

В Сургуте перед Новым годом ввели ковидные послабления в детсадах

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя елка в Кремле. Москва, дети, дед мороз, новогодние подарки
Родители смогут присутствовать на новогодних утренниках в детсадах Сургута Фото:
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Коронавирус COVID-19

Родители воспитанников сургутских детских садов впервые с начала пандемии коронавируса смогут посетить новогодние утренники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Для каждой группы праздничные мероприятия будут проводиться отдельно. Причем впервые за время пандемии их смогут посетить и родители. При условии, что в детском саду не зафиксированы случаи заболевания КОВИДом либо ОРВИ и нет закрытых на карантин групп. Родители должны быть в масках, перчатках и соблюдать при рассадке в зале дистанцию в полтора метра», — говорится в сообщении на официальном сайте мэрии Сургута.

В городской администрации уточнили, что в тех детсадах, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, новогодние утренники пройдут без участия родителей. Но они смогут наблюдать за выступлениями детей в формате онлайн трансляции. «Эпидситуация в школах и детских садах стабильная. Статистика по заболеваемости нас пока радует. Количество классов, переведенных на дистанционный режим обучения, сокращается. Тем не менее, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции при организации утренников мы руководствуемся решением регионального оперативного штаба, где был зафиксирован защитный протокол», — рассказала директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО планировали разрешить проведение новогодних утренников для детей. Главное требование — соблюдение всех противоэпидемиологических требований.

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Родители воспитанников сургутских детских садов впервые с начала пандемии коронавируса смогут посетить новогодние утренники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Для каждой группы праздничные мероприятия будут проводиться отдельно. Причем впервые за время пандемии их смогут посетить и родители. При условии, что в детском саду не зафиксированы случаи заболевания КОВИДом либо ОРВИ и нет закрытых на карантин групп. Родители должны быть в масках, перчатках и соблюдать при рассадке в зале дистанцию в полтора метра», — говорится в сообщении на официальном сайте мэрии Сургута. В городской администрации уточнили, что в тех детсадах, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, новогодние утренники пройдут без участия родителей. Но они смогут наблюдать за выступлениями детей в формате онлайн трансляции. «Эпидситуация в школах и детских садах стабильная. Статистика по заболеваемости нас пока радует. Количество классов, переведенных на дистанционный режим обучения, сокращается. Тем не менее, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции при организации утренников мы руководствуемся решением регионального оперативного штаба, где был зафиксирован защитный протокол», — рассказала директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО планировали разрешить проведение новогодних утренников для детей. Главное требование — соблюдение всех противоэпидемиологических требований.
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