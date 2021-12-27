11-миллиардного кредита от Москвы могло бы хватить как минимум на одну новую станцию действующей ветки метро Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские власти имели шанс на строительство новых станций метро в Екатеринбурге, но пожертвовали этим проектом ради Универсиады-2023, заявил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских. Он опубликовал ответ из Минфина РФ, в котором говорится, что единственная заявка от региона на предоставление большого инфраструктурного кредита касалась лишь студенческих игр.

«Каждый раз мечты о второй ветке натыкаются на нехватку финансирования. <…> Законсервированная „Бажовская“ буквально закопана недалеко от перекрестка Большакова — 8 Марта (на нее не хватает порядка пяти миллиардов рублей, по расчетам 2018 года). <…> В нынешнем году у Свердловской области был прекрасный шанс вложиться в подземку за счет федерации. В рамках конкурса инфраструктурных проектов наш родной край мог получить почти 12 миллиардов рублей на развитие метрополитена. Но заявку в Москву отправили, беспокоясь исключительно об Универсиаде 2023 года. Остается порадоваться за Самару и Нижний Новгород. Эти регионы расставили приоритеты иначе», — написал Альшевских.

В ноябре было объявлено, что власти Екатеринбурга отложили проектирование второй ветки метро до 2024 года. Незадолго до этого федеральное правительство приостановило проекты подземок во всех городах, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Челябинска.

На декабрьской пресс-конференции мэр Алексей Орлов сказал, что сегодня у властей «нет ресурсов» на развитие метрополитена. По этой причине приоритетным для них является развитие городской электрички (ее называют наземным метро).

Фото: Андрей Альшевских, Facebook

Фото: Андрей Альшевских, Facebook

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