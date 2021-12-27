Свердловский суд готовится признать банкротом соратника Ельцина

В арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании банкротом ближайшего соратника первого президента РФ Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса. Соответствующая информация размещена на сайте суда.
«Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) [Бурбулиса Геннадия Эдуардовича] банкротом», — говорится в карточке, опубликованной на сайте. Заявление подано 24 декабря, но дата заседания еще не назначена.
Суд готовится рассмотреть заявление, поданное Геннадием Киреевым, который ранее судился с Бурбулисом в Москве и взыскал с него 200 тысяч рублей. «Я впервые слышу об этом», — рассказал Бурбулис в разговоре с URA.RU, комментируя запись на сайте суда.
Бурбулис входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина во время первых выборов президента России. В 1991—1992 годах занимал должность госсекретаря и первого зампреда правительства России.
В арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании банкротом ближайшего соратника первого президента РФ Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса. Соответствующая информация размещена на сайте суда. «Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) [Бурбулиса Геннадия Эдуардовича] банкротом», — говорится в карточке, опубликованной на сайте. Заявление подано 24 декабря, но дата заседания еще не назначена. Суд готовится рассмотреть заявление, поданное Геннадием Киреевым, который ранее судился с Бурбулисом в Москве и взыскал с него 200 тысяч рублей. «Я впервые слышу об этом», — рассказал Бурбулис в разговоре с URA.RU, комментируя запись на сайте суда. Бурбулис входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина во время первых выборов президента России. В 1991—1992 годах занимал должность госсекретаря и первого зампреда правительства России.