Свердловский суд готовится признать банкротом соратника Ельцина

Судья еще не начал рассматривать заявление о банкротстве Геннадия Бурбулиса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании банкротом ближайшего соратника первого президента РФ Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

«Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) [Бурбулиса Геннадия Эдуардовича] банкротом», — говорится в карточке, опубликованной на сайте. Заявление подано 24 декабря, но дата заседания еще не назначена.

Суд готовится рассмотреть заявление, поданное Геннадием Киреевым, который ранее судился с Бурбулисом в Москве и взыскал с него 200 тысяч рублей. «Я впервые слышу об этом», — рассказал Бурбулис в разговоре с URA.RU, комментируя запись на сайте суда.

Бурбулис входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина во время первых выборов президента России. В 1991—1992 годах занимал должность госсекретаря и первого зампреда правительства России.

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