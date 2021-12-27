В Екатеринбурге в честь открытия ледового городка запустят салют

По завершении развлекательной программы в городе прогремят залпы фейерверка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На открытии ледового городка в Екатеринбурге 29 декабря запустят салют. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков на онлайн-брифинге, транслируемом на официальном портале города Екатеринбурга.

«Первый из [планируемых новогодних] фейерверков будет 29 декабря на открытии ледового городка», — сообщил Марков. Он также добавил, что второй салют запустят сразу после обращения президента РФ Владимира Путина в новогоднюю ночь 31 декабря.

Открытие ледового городка на Площади 1905 года состоится 29 декабря в 17:00. Гостей городка ждет развлекательная программа по завершении которой организаторы запустят салют. На открытии городка также презентуют новогодний спектакль для зрителей.

На брифинге также добавили, что на территории ледового городка откроют ярмарку с сувенирами, горячими напитками и выпечкой. Всего будет работать 13 лавок. Ранее URA.RU сообщало о теме городка в этом году. Ей стала тематика русских народных сказок — «Новогоднее царство», «Тридевятое государство».

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