27 декабря 2021
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24 декабря 2021

В Перми преподаватель-иноагент оспаривает свой статус в суде

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Виталий Ковин отправил исковое заявление в суд почтой Фото:

Пермский политолог, координатор движения «Голос» в регионе Виталий Ковин (признан иностранным агентом) 27 декабря обратился в Мотовилихинский районный суд Перми с исковым заявлением. Он требует исключить его из реестра инагентов. Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

«По почте подал иск в Мотовилихинский райсуд Перми на включение меня в реестр иноСМИ-ИА. Иск почти на 20 страницах. Сопровождать меня в судах будет адвокат Ольга Бедерсон. Поддержку обеспечивает весь коллективный разум ведущих правозащитных организаций страны», — отметил Виталий Ковин. И пообещал, что судиться будет «долго и нудно».

Ковин сообщил также, что планирует оспорить ответы минюста и минфина на свои запросы, на каком основании его включили в реестр: «Общий смысл: „Мы вам ничего про ваше иностранное финансирование не скажем“. Планирую все эти (не)ответы обжаловать, но чуть позже».

Виталий Ковин был включен в реестр СМИ-иноагентов 29 сентября 2021 года. Политолог связывает это с его сотрудничеством с движением «Голос», которое также признано незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иноагента.

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Пермский политолог, координатор движения «Голос» в регионе Виталий Ковин (признан иностранным агентом) 27 декабря обратился в Мотовилихинский районный суд Перми с исковым заявлением. Он требует исключить его из реестра инагентов. Об этом он сообщает на своей странице в Facebook. «По почте подал иск в Мотовилихинский райсуд Перми на включение меня в реестр иноСМИ-ИА. Иск почти на 20 страницах. Сопровождать меня в судах будет адвокат Ольга Бедерсон. Поддержку обеспечивает весь коллективный разум ведущих правозащитных организаций страны», — отметил Виталий Ковин. И пообещал, что судиться будет «долго и нудно». Ковин сообщил также, что планирует оспорить ответы минюста и минфина на свои запросы, на каком основании его включили в реестр: «Общий смысл: „Мы вам ничего про ваше иностранное финансирование не скажем“. Планирую все эти (не)ответы обжаловать, но чуть позже». Виталий Ковин был включен в реестр СМИ-иноагентов 29 сентября 2021 года. Политолог связывает это с его сотрудничеством с движением «Голос», которое также признано незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иноагента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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