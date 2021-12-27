Курганцы взыскали с РЖД деньги за гибель родственника

28 декабря 2021 в 12:09 Размер текста - 17 +

Мужчину на станции Макушино сбил поезд в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Макушинского района (Курганская область) взыскали с РЖД деньги в счет компенсации морального вреда за гибель близкого родственника. Об этом сообщает районный суд. «Граждане Ж. и Ф обратились в суд с иском к ОАО „Российские железные дороги“ о взыскании компенсации морального вреда в сумму 1 млн рублей и 1,5 млн рублей. Основание: грузовой поезд совершил наезд на родственника, который от полученных травм скончался. Суд удовлетворил иск частично», — говорится в сообщении на сайте Макушинского районного суда. Инцидент произошел 16 ноября 2020 г. на станции Макушино. Пенсионер вышел из электропоезда и начал переходить железнодорожные пути, не убедившись в безопасности. Машинист заметил человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Следственный комитет проводил проверку обстоятельств происшествия. Суд учел, что причиной случившегося стало грубое пренебрежение правилами личной безопасности со стороны потерпевшего. Однако требования родственников к РЖД суд счет законными, так как это владелец источника повышенной опасности. Размер компенсации был уменьшен до 70 тысяч рублей в пользу каждого истца. Стороны обжаловали решение в апелляционном суде. Суд высшей инстанции оставил решение Макушинского районного суда в силе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Макушинского района (Курганская область) взыскали с РЖД деньги в счет компенсации морального вреда за гибель близкого родственника. Об этом сообщает районный суд. «Граждане Ж. и Ф обратились в суд с иском к ОАО „Российские железные дороги“ о взыскании компенсации морального вреда в сумму 1 млн рублей и 1,5 млн рублей. Основание: грузовой поезд совершил наезд на родственника, который от полученных травм скончался. Суд удовлетворил иск частично», — говорится в сообщении на сайте Макушинского районного суда. Инцидент произошел 16 ноября 2020 г. на станции Макушино. Пенсионер вышел из электропоезда и начал переходить железнодорожные пути, не убедившись в безопасности. Машинист заметил человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Следственный комитет проводил проверку обстоятельств происшествия. Суд учел, что причиной случившегося стало грубое пренебрежение правилами личной безопасности со стороны потерпевшего. Однако требования родственников к РЖД суд счет законными, так как это владелец источника повышенной опасности. Размер компенсации был уменьшен до 70 тысяч рублей в пользу каждого истца. Стороны обжаловали решение в апелляционном суде. Суд высшей инстанции оставил решение Макушинского районного суда в силе.