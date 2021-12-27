Школьный медик пыталась затащить мальчик в прививочный кабинет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одной из школ Тобольска медицинский работник нанесла побои ученику, мать которого написала отказ от пробы на туберкулез. Об этом в социальных сетях рассказала мама мальчика. По итогу сотрудницу школы осудили, она получила минимальный штраф.

«Мой сын подвергся противоправным действиям от медработника школы. Я написала отказ от прививки (имеется в виду проба на туберкулез — прим. URA.RU), так как у ребенка медотвод. Позднее медработник начала преследовать сына по всей школе. В итоге женщина попросила двух старшеклассников затащить ребенка в медкабинет. Он вцепился в дверной косяк и звал на помощь. Медработник грубо хватала его, со словами: „Я тебя сейчас привью!“», — написала мама ребенка в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения школы. Мать мальчика подала заявление в полицию. По ее словам, в итоге медработника осудили за нанесение побоев (6.1.1 КоАП РФ). Наказанием стал штраф в пять тысяч рублей, минимальный по данной статье.

Информация о решении по делу представлена и на сайте Тобольского городского суда. Подробный комментарий от пресс-службы объединенной судебной системы Тюменской области ожидается.

Получить комментарий от департамента образования Тобольска не удалось: директор была на совещании, юрист на звонки URA.RU не ответила. Направлен письменный запрос.

Момент потасовки попал на камеры видеонаблюдения Фото: «Типичный Тобольск»

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