Вице-спикер Совфеда заявил о праве РФ применять армию за рубежом

Россия имеет право использовать армию для защиты своих граждан за рубежом, заявил Константин Косачев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия имеет право применять свои вооруженные силы за рубежом для защиты своих граждан. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«После того, как произошла трагедия Цхинвала в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон „Об обороне“. Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом для защиты граждан России за пределами ее территории», — сказал Косачев в интервью «Интерфаксу».

Сенатор отметил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой и не намерена это делать. Однако Россия наблюдает за тем, что происходит на Юго-Востоке Украины и готова, в случае необходимости, дать ответ провокаторам.

Ранее в США заявили, что Россия применяет постоянную агрессию по отношению к Украине и наращивает военную мощь у границ страны. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия никогда не нападет первой, пишет RT.

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