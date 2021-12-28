Вице-спикер Совфеда заявил о праве РФ применять армию за рубежом

Россия имеет право применять свои вооруженные силы за рубежом для защиты своих граждан. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«После того, как произошла трагедия Цхинвала в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон „Об обороне“. Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом для защиты граждан России за пределами ее территории», — сказал Косачев в интервью «Интерфаксу».
Сенатор отметил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой и не намерена это делать. Однако Россия наблюдает за тем, что происходит на Юго-Востоке Украины и готова, в случае необходимости, дать ответ провокаторам.
Ранее в США заявили, что Россия применяет постоянную агрессию по отношению к Украине и наращивает военную мощь у границ страны. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия никогда не нападет первой, пишет RT.
Россия имеет право применять свои вооруженные силы за рубежом для защиты своих граждан. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «После того, как произошла трагедия Цхинвала в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон „Об обороне“. Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом для защиты граждан России за пределами ее территории», — сказал Косачев в интервью «Интерфаксу». Сенатор отметил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой и не намерена это делать. Однако Россия наблюдает за тем, что происходит на Юго-Востоке Украины и готова, в случае необходимости, дать ответ провокаторам. Ранее в США заявили, что Россия применяет постоянную агрессию по отношению к Украине и наращивает военную мощь у границ страны. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия никогда не нападет первой, пишет RT.