В Вашингтоне обвинили Россию в чрезмерной агрессии против Украины

Власти США сообщили, что агрессия в сторону Украины исходит только от России. О своей позиции по поводу российско-украинских отношений изложила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Факты ясно говорят, что единственная агрессия, которую мы видим на российско-украинской границе, — это наращивание военной мощи со стороны России», — сказала Псаки, выражая свое мнение по поводу слов президента России Владимира Путина, который он произнес на пресс-конференции. Трансляция прошла в четверг, 23 декабря.
По словам Псаки, следующим шагом по вопросам по безопасности в Евроатлантике является проведение в ближайшем будущем российско-американских переговоров. Она сообщила, что они планируются на начало января.
Кроме того, пресс-секретарь Белого дома доложила, что в США не готовы соглашаться с предложениями, касающимися НАТО. Джен Псаки добавила, что работа над дипломатическими переговорами между РФ и США вовсю продолжается.
Власти США сообщили, что агрессия в сторону Украины исходит только от России. О своей позиции по поводу российско-украинских отношений изложила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Факты ясно говорят, что единственная агрессия, которую мы видим на российско-украинской границе, — это наращивание военной мощи со стороны России», — сказала Псаки, выражая свое мнение по поводу слов президента России Владимира Путина, который он произнес на пресс-конференции. Трансляция прошла в четверг, 23 декабря. По словам Псаки, следующим шагом по вопросам по безопасности в Евроатлантике является проведение в ближайшем будущем российско-американских переговоров. Она сообщила, что они планируются на начало января. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома доложила, что в США не готовы соглашаться с предложениями, касающимися НАТО. Джен Псаки добавила, что работа над дипломатическими переговорами между РФ и США вовсю продолжается.