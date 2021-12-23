23 декабря 2021

В Вашингтоне обвинили Россию в чрезмерной агрессии против Украины

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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, флаг сша
В Белом доме обвинили Россию в агрессии против Украины Фото:
новость из сюжета
Пресс-конференция Путина-2021

Власти США сообщили, что агрессия в сторону Украины исходит только от России. О своей позиции по поводу российско-украинских отношений изложила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Факты ясно говорят, что единственная агрессия, которую мы видим на российско-украинской границе, — это наращивание военной мощи со стороны России», — сказала Псаки, выражая свое мнение по поводу слов президента России Владимира Путина, который он произнес на пресс-конференции. Трансляция прошла в четверг, 23 декабря.

По словам Псаки, следующим шагом по вопросам по безопасности в Евроатлантике является проведение в ближайшем будущем российско-американских переговоров. Она сообщила, что они планируются на начало января.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома доложила, что в США не готовы соглашаться с предложениями, касающимися НАТО. Джен Псаки добавила, что работа над дипломатическими переговорами между РФ и США вовсю продолжается.

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Власти США сообщили, что агрессия в сторону Украины исходит только от России. О своей позиции по поводу российско-украинских отношений изложила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Факты ясно говорят, что единственная агрессия, которую мы видим на российско-украинской границе, — это наращивание военной мощи со стороны России», — сказала Псаки, выражая свое мнение по поводу слов президента России Владимира Путина, который он произнес на пресс-конференции. Трансляция прошла в четверг, 23 декабря. По словам Псаки, следующим шагом по вопросам по безопасности в Евроатлантике является проведение в ближайшем будущем российско-американских переговоров. Она сообщила, что они планируются на начало января. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома доложила, что в США не готовы соглашаться с предложениями, касающимися НАТО. Джен Псаки добавила, что работа над дипломатическими переговорами между РФ и США вовсю продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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