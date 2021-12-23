В Вашингтоне обвинили Россию в чрезмерной агрессии против Украины

24 декабря 2021 в 00:29 Размер текста - 17 +

В Белом доме обвинили Россию в агрессии против Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Власти США сообщили, что агрессия в сторону Украины исходит только от России. О своей позиции по поводу российско-украинских отношений изложила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Факты ясно говорят, что единственная агрессия, которую мы видим на российско-украинской границе, — это наращивание военной мощи со стороны России», — сказала Псаки, выражая свое мнение по поводу слов президента России Владимира Путина, который он произнес на пресс-конференции. Трансляция прошла в четверг, 23 декабря. По словам Псаки, следующим шагом по вопросам по безопасности в Евроатлантике является проведение в ближайшем будущем российско-американских переговоров. Она сообщила, что они планируются на начало января. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома доложила, что в США не готовы соглашаться с предложениями, касающимися НАТО. Джен Псаки добавила, что работа над дипломатическими переговорами между РФ и США вовсю продолжается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти США сообщили, что агрессия в сторону Украины исходит только от России. О своей позиции по поводу российско-украинских отношений изложила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Факты ясно говорят, что единственная агрессия, которую мы видим на российско-украинской границе, — это наращивание военной мощи со стороны России», — сказала Псаки, выражая свое мнение по поводу слов президента России Владимира Путина, который он произнес на пресс-конференции. Трансляция прошла в четверг, 23 декабря. По словам Псаки, следующим шагом по вопросам по безопасности в Евроатлантике является проведение в ближайшем будущем российско-американских переговоров. Она сообщила, что они планируются на начало января. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома доложила, что в США не готовы соглашаться с предложениями, касающимися НАТО. Джен Псаки добавила, что работа над дипломатическими переговорами между РФ и США вовсю продолжается.