Глава ЦБ предрекла рост ставок по ипотеке после подорожания жилья

Пик роста цен на жилье пройден Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России пройден пик рост цен на жилье, однако ставки по ипотеке могут еще вырасти. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость, и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, они не будут расти такими темпами. Но не надо поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию», — заявила Набиуллина в эфире «Россия-24».

Она советует не торопиться брать кредит, так как ставки по ипотеке еще могут вырасти. Глава ЦБ также призвала учитывать при оформлении займа возможности семьи.

В 2021 году стоимость жилья в Москве увеличилась на 30-35%. Средневзвешенная стоимость квартир в новых домах поднялась в России почти на треть — на 31%, передает агентство Nation News.