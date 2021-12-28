Глава ЦБ предрекла рост ставок по ипотеке после подорожания жилья

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Пик роста цен на жилье пройден Фото:

В России пройден пик рост цен на жилье, однако ставки по ипотеке могут еще вырасти. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость, и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, они не будут расти такими темпами. Но не надо поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию», — заявила Набиуллина в эфире «Россия-24».

Она советует не торопиться брать кредит, так как ставки по ипотеке еще могут вырасти. Глава ЦБ также призвала учитывать при оформлении займа возможности семьи.

В 2021 году стоимость жилья в Москве увеличилась на 30-35%. Средневзвешенная стоимость квартир в новых домах поднялась в России почти на треть — на 31%, передает агентство Nation News.

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В России пройден пик рост цен на жилье, однако ставки по ипотеке могут еще вырасти. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. «У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость, и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, они не будут расти такими темпами. Но не надо поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию», — заявила Набиуллина в эфире «Россия-24». Она советует не торопиться брать кредит, так как ставки по ипотеке еще могут вырасти. Глава ЦБ также призвала учитывать при оформлении займа возможности семьи. В 2021 году стоимость жилья в Москве увеличилась на 30-35%. Средневзвешенная стоимость квартир в новых домах поднялась в России почти на треть — на 31%, передает агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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