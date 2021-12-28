Интернет-гигантов начали массово штрафовать по всему миру

28 декабря 2021 в 13:49 Размер текста - 17 +

Суммы штрафов для крупнейших интернет-компаний постоянно увеличиваются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В мире стремительно увеличиваются суммы оборотных штрафов в адрес крупнейших интернет-компаний. К такому выводу пришли эксперты Института развития интернета (ИРИ). «Одна из главных тенденций — рост количества и суммы штрафов в адрес крупнейших интернет-компаний по всему миру. Самые крупные финансовые санкции в 2021 году были наложены регуляторами КНР, Италии и Люксембурга. Например, Китай оштрафовал Alibaba Group на 2,78 млрд долларов США. В Италии оштрафовали Amazon на 1,13 млрд евро за злоупотребление положением на рынке электронной коммерции. При этом, если за рубежом преобладают штрафы за нарушение антимонопольного законодательства, то в России — административного», — сообщается на официальном сайте ИРИ. Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google и Facebook за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Общая сумма штрафов составила более 9 млрд рублей. В ведомстве отметили, что продолжат накладывать оборотные штрафы на компании, если они будут игнорировать многочисленные требования в отношении материалов, нарушающих российское законодательство. Экспертный юридический центр функционирует в ИРИ с 2021 года. Он занимается анализом правоприменительной практики в сфере Интернета и информационных технологий в России и мире Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В мире стремительно увеличиваются суммы оборотных штрафов в адрес крупнейших интернет-компаний. К такому выводу пришли эксперты Института развития интернета (ИРИ). «Одна из главных тенденций — рост количества и суммы штрафов в адрес крупнейших интернет-компаний по всему миру. Самые крупные финансовые санкции в 2021 году были наложены регуляторами КНР, Италии и Люксембурга. Например, Китай оштрафовал Alibaba Group на 2,78 млрд долларов США. В Италии оштрафовали Amazon на 1,13 млрд евро за злоупотребление положением на рынке электронной коммерции. При этом, если за рубежом преобладают штрафы за нарушение антимонопольного законодательства, то в России — административного», — сообщается на официальном сайте ИРИ. Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google и Facebook за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Общая сумма штрафов составила более 9 млрд рублей. В ведомстве отметили, что продолжат накладывать оборотные штрафы на компании, если они будут игнорировать многочисленные требования в отношении материалов, нарушающих российское законодательство. Экспертный юридический центр функционирует в ИРИ с 2021 года. Он занимается анализом правоприменительной практики в сфере Интернета и информационных технологий в России и мире