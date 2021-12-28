Интернет-гигантов начали массово штрафовать по всему миру

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Суммы штрафов для крупнейших интернет-компаний постоянно увеличиваются Фото:

В мире стремительно увеличиваются суммы оборотных штрафов в адрес крупнейших интернет-компаний. К такому выводу пришли эксперты Института развития интернета (ИРИ).

«Одна из главных тенденций — рост количества и суммы штрафов в адрес крупнейших интернет-компаний по всему миру. Самые крупные финансовые санкции в 2021 году были наложены регуляторами КНР, Италии и Люксембурга. Например, Китай оштрафовал Alibaba Group на 2,78 млрд долларов США. В Италии оштрафовали Amazon на 1,13 млрд евро за злоупотребление положением на рынке электронной коммерции. При этом, если за рубежом преобладают штрафы за нарушение антимонопольного законодательства, то в России — административного», — сообщается на официальном сайте ИРИ.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google и Facebook за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Общая сумма штрафов составила более 9 млрд рублей. В ведомстве отметили, что продолжат накладывать оборотные штрафы на компании, если они будут игнорировать многочисленные требования в отношении материалов, нарушающих российское законодательство.

Экспертный юридический центр функционирует в ИРИ с 2021 года. Он занимается анализом правоприменительной практики в сфере Интернета и информационных технологий в России и мире

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В мире стремительно увеличиваются суммы оборотных штрафов в адрес крупнейших интернет-компаний. К такому выводу пришли эксперты Института развития интернета (ИРИ). «Одна из главных тенденций — рост количества и суммы штрафов в адрес крупнейших интернет-компаний по всему миру. Самые крупные финансовые санкции в 2021 году были наложены регуляторами КНР, Италии и Люксембурга. Например, Китай оштрафовал Alibaba Group на 2,78 млрд долларов США. В Италии оштрафовали Amazon на 1,13 млрд евро за злоупотребление положением на рынке электронной коммерции. При этом, если за рубежом преобладают штрафы за нарушение антимонопольного законодательства, то в России — административного», — сообщается на официальном сайте ИРИ. Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google и Facebook за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Общая сумма штрафов составила более 9 млрд рублей. В ведомстве отметили, что продолжат накладывать оборотные штрафы на компании, если они будут игнорировать многочисленные требования в отношении материалов, нарушающих российское законодательство. Экспертный юридический центр функционирует в ИРИ с 2021 года. Он занимается анализом правоприменительной практики в сфере Интернета и информационных технологий в России и мире
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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