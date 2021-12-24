Роскомнадзор: Google и Facebook грозят новые штрафы

24 декабря 2021 в 21:16 Размер текста - 17 +

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google и Facebook на общую сумму почти в 10 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Роскомнадзор продолжит штрафовать Google и Facebook, если компании будут игнорировать многочисленные требования ведомства в отношении материалов, нарушающих российское законодательство. Компании будут привлекать по ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации»). «На текущий момент неудаленными остается более 2 тысяч материалов в Facebook и Instagram. У Google неудаленными остается более 2,6 тысячи материалов. Наличие упомянутых неудаленных противоправных материалов с запрещенной информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ с наложением оборотных штрафов», — сообщается в официальном telegram-канале Роскомнадзора. Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google и Facebook на общую сумму почти в 10 млрд рублей. Президент России Владимир Путин заявил, что ужесточение регуляторных мер — это ответ на «избирательное исполнение закона РФ иностранными IT-компаниями». С 1 февраля 2021 года российское законодательство обязывает социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Закон также требует ограничивать доступ к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ и содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Роскомнадзор продолжит штрафовать Google и Facebook, если компании будут игнорировать многочисленные требования ведомства в отношении материалов, нарушающих российское законодательство. Компании будут привлекать по ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации»). «На текущий момент неудаленными остается более 2 тысяч материалов в Facebook и Instagram. У Google неудаленными остается более 2,6 тысячи материалов. Наличие упомянутых неудаленных противоправных материалов с запрещенной информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ с наложением оборотных штрафов», — сообщается в официальном telegram-канале Роскомнадзора. Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google и Facebook на общую сумму почти в 10 млрд рублей. Президент России Владимир Путин заявил, что ужесточение регуляторных мер — это ответ на «избирательное исполнение закона РФ иностранными IT-компаниями». С 1 февраля 2021 года российское законодательство обязывает социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Закон также требует ограничивать доступ к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ и содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях.