Свердловские власти назвали правила вакцинации детей от COVID-19

Школьники могут сами принять решение вакцинироваться, если им исполнилось 18 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация свердловских школьников от коронавируса не будет принудительной и возможна только после разрешения родителей. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«[Вакцинация от коронавируса] будет добровольной, только с согласия родителей», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он уточнил, что школьники могут сами принять решение о вакцинации, если достигли совершеннолетия.

Креков подчеркнул, что решение прививать детей еще не принято, но в школах уже могут проводиться опросы родителей об их согласии на процедуру. Это необходимо, чтобы заранее выяснить необходимое для детей количество препарата.

Ранее Креков, комментируя возможную вакцинацию детей, рассказал, что власти еще не выпустили рекомендаций по вакцинации школьников. Однако иммунизация других категорий свердловчан оказалась эффективна. Главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских принял решение об обязательной вакцинации взрослых с 1 октября. Позднее список тех, кто должен привиться, был расширен.

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