Шушкевич, поддержавший Ельцина в 90-е годы, указал на его ошибки

28 декабря 2021 в 14:53 Размер текста - 17 +

Станислав Шушкевич заявил, что Ельцин принимал много плохих решений Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-президент РФ Борис Ельцин совершил много ошибок во время правления, но ему можно было верить. Об этом URA.RU заявил экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич. «Я долго думал, кто такой Ельцин, почему он мне нравился, хотя он и сделал много ошибок. Мне кажется, он был человеком, которому можно было верить. Он из категории таких людей, как был как [Папа Римский] Иоанн Павел II [с 1978 по 2005 годы], как [президент Польши] Лех Валенса [1990—1995 годы]. Это люди, которым верили: верили, что сначала нужно пережить шок, потом — терапию, и все будет хорошо. Польша, Прибалтика тому пример», — заявил Шушкевич. По его словам, Ельцин готовил людей к тому, что смена политического стоя неизбежно приведет к ухудшению положения в стране. Шушкевич отметил, что его отношение к Ельцину не изменилось. «Я считаю, что у него было очень много трудных, плохих решений. Он не всегда поступал так, как, мне казалось, было бы более логично. Но в большинстве случаев он поступал лучше, чем поступил бы я на его месте. Он был человек открытый. Он объяснял, что делал. Я не хочу говорить про чеченские войны — это страшное дело. Про дефолт, о Гайдаре и прочем — я не идеализирую, не делаю святого из Ельцина», — добавил собеседник агентства. СССР прекратил свое существование 26 декабря 1991 года. Ранее Шушкевич заявил, что главным виновником распада СССР был заместитель председателя правительства России в 1991—1992 годах Геннадий Бурбулис. По словам Шушкевича, именно Бурбулис нажал на «спусковой крючок». В начале 1990-х Шушкевич поддержал Ельцина, он утверждал, что это «лидер, за которым можно тянуться, к которому влечет». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-президент РФ Борис Ельцин совершил много ошибок во время правления, но ему можно было верить. Об этом URA.RU заявил экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич. «Я долго думал, кто такой Ельцин, почему он мне нравился, хотя он и сделал много ошибок. Мне кажется, он был человеком, которому можно было верить. Он из категории таких людей, как был как [Папа Римский] Иоанн Павел II [с 1978 по 2005 годы], как [президент Польши] Лех Валенса [1990—1995 годы]. Это люди, которым верили: верили, что сначала нужно пережить шок, потом — терапию, и все будет хорошо. Польша, Прибалтика тому пример», — заявил Шушкевич. По его словам, Ельцин готовил людей к тому, что смена политического стоя неизбежно приведет к ухудшению положения в стране. Шушкевич отметил, что его отношение к Ельцину не изменилось. «Я считаю, что у него было очень много трудных, плохих решений. Он не всегда поступал так, как, мне казалось, было бы более логично. Но в большинстве случаев он поступал лучше, чем поступил бы я на его месте. Он был человек открытый. Он объяснял, что делал. Я не хочу говорить про чеченские войны — это страшное дело. Про дефолт, о Гайдаре и прочем — я не идеализирую, не делаю святого из Ельцина», — добавил собеседник агентства. СССР прекратил свое существование 26 декабря 1991 года. Ранее Шушкевич заявил, что главным виновником распада СССР был заместитель председателя правительства России в 1991—1992 годах Геннадий Бурбулис. По словам Шушкевича, именно Бурбулис нажал на «спусковой крючок». В начале 1990-х Шушкевич поддержал Ельцина, он утверждал, что это «лидер, за которым можно тянуться, к которому влечет».