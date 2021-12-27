Курганский учитель, который жаловался Путину, отстранен от работы

Владимир Кочеулов обратился в суд из-за отстранения от работы (на фото Владимир Кочеулов с Камилой Жимбаевой) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Учитель истории из Звериноголовского района (Курганская область) Владимир Кочеулов отстранен от работы из-за отрицательного заключения комиссии психиатров. Сейчас он пытается опротестовать распоряжение в суде, рассказал URA.RU сам Кочеулов.

«Чиновница из райотдела образования пытается уволить меня из-за моей работы по защите прав учителей. Попыток было несколько. 14 декабря меня отстранили из-за заключения психиатрической комиссии. Я направил заявление в суд о признании распоряжения незаконным, а также о компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. К делу подключился уполномоченный по правам человека Борис Шалютин», — рассказал Кочеулов.

По словам Кочеулова, учителей Звериноголовской школы организованно вывезли в психоневрологический диспансер для прохождения освидетельствования. Врачам представили отрицательную характеристику активиста. В больнице ему предложили пройти письменное тестирование и дали карандаш. По результатам тестирования была созвана психиатрическая комиссия, которая рекомендовала Кочеулову полечиться в стационаре. Активист подчеркивает, что основания отправлять учителей к психиатрам не было.

Оперативно получить комментарий и. о. главы районного управления образования Камилы Жимбаевой не удалось: в приемной сообщили, что она уходит на совещание, будет на месте позже. На звонки по телефону Звериноголовской школы никто не ответил. Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин подтвердил, что обращение от Кочеулова поступило и находится в работе.

Учитель из Звериноголовского района ранее жаловался Путину на зарплату и прессинг власти. После «зарплатного бунта» учителей уволили важного чиновника. Кочеулову также пришлось в суде доказывать, что он не называл детей «вонючками». Сейчас он является депутатом районной думы.

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