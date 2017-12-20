В Звериноголовском районе, где учителя бунтуют из-за снижения зарплат, уволен начальник финансового отдела системы образования. В начислении зарплат педагогам района будет наведен порядок. «Тема закрыта раз и навсегда», — подчеркнул губернатор области Алексей Кокорин на встрече с блогерами.
В районном отделе образования отказались комментировать увольнение чиновника. «Откуда у вас такая информация? Оставим ее без комментариев», — удивилась начальник отдела Елена Визгина. О том, перечислят ли педагогам стимулирующие выплаты, которые ранее район направлял на зарплаты уборщиц и сторожей, она говорить отказалась. Учитель из звериноголовской школы Владимир Кочеулов сообщил агентству, что педагоги сомневаются, в том, что перерасчет зарплат будет проведен. Они намерены добиваться недополученных выплат, и в противном случае, продолжать протесты.
С главой района Михаилом Шейгец связаться не удалось: в приемной сообщили, что глава в отпуске. В департаменте образования и науки Курганской области «URA.RU» подтвердили факт увольнения экономиста управления образования Звериноголовского района. Однако, по данным из района, специалист уволился по собственному желанию.
Учителя двух школ Звериноголовского района заявили, что готовы организовать забастовку из-за снижения зарплаты и отмены льгот по оплате ЖКХ. Протестующие записали видеообращение к президенту России, в котором пожаловались на невыплату стимулирующих (это почти 30% от зарплаты). В район выезжали специалисты департамента образования и науки, которые нашли нарушения со стороны местных властей. Сейчас проверку проводят СКР и прокуратура. В понедельник, 18 декабря, с учителями встретился губернатор области Алексей Кокорин, который пообещал навести порядок в начислениях зарплат и повысить на 20% фиксированную выплату за коммунальные расходы сельским учителям. Глава департамента образования и науки Наталья Бобкова ранее сообщила, что администрация Звериноголовского района принимает меры по восполнению средств, потраченных из стимулирующего фонда педагогов. «Если муниципалитет и комиссия посчитают нужным выплатить стимулирующие, они будут выплачены», — отметила она.