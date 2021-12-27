Тюменец на спор убил человека и спрятал труп в болоте

Убийца отправился за решетку на 17 лет, его сообщник — на 14 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поспорив со своим другом, 19-летний житель Тюменской области убил незнакомого ему мужчину, а труп спрятал в болоте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Жертву избивали, душили, и добили лопатой, а преступление раскрыли лишь спустя шесть лет.

«В Тюменской области вынесен приговор по делу об убийстве человека на спор. 26-летний житель села Абатское признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений, а его 32-летний сообщник — в пособничестве», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Преступление произошло в 2015 году, когда фигурантам было 19 и 26 лет соответственно. Они катались по селу и выпивали. В какой-то момент разговор зашел о том, смогли бы ли они убить человека. Более молодой участник вечеринки ответил, что да. И мужчины стали искать жертву.

«Приятели встретили пьяного 50-летнего мужчину, которой шел домой из гостей. Его предложили подвезти. В безлюдном месте убийца избил жертву, а затем попытался задушить, но не смог», — пояснили в прокуратуре.

Закончить начатое преступник решил при помощи лопаты. Ее на место подвез его приятель. После того, как случайный прохожий был убит, его тело сбросили в болото, а лопату — в реку Ишим.

Жена жертвы обратилась за помощью в поиске супруга в правоохранительные органы. Преступление раскрыли лишь спустя шесть лет, весной 2021 года. Место, где находятся останки жертвы, показал сам убийца. В итоге он получил 17 лет лишения свободы, а его пособник — 14 лет заключения. Родным погибшего присудили пять миллионов рублей компенсации.

Обновлено (28.12.21, 16:28): «Удары лопатой (не менее трех) подсудимый наносил жертве по голове. А чтобы сокрыть следы, тело сначала оттащили в глубь леса и засыпали листьями. На следующий день злоумышленник вернулся и скинул труп в болото», — уточнили информацию в следственном управлении по Тюменской области.

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