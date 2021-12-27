27 декабря 2021

В Кургане после пикета у правительства СК проводит проверку

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
СК проверит факты, изложенные участницей пикета Фото:

Следственное управление СК России по Курганской области заинтересовалось проблемой, из-за которой мама ребенка с диабетом Валентина Постовалова вышла на пикет возле здания областного правительства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области по данному факту организовано проведение проверки», — заявили в СУ СК. В ведомстве подчеркнули, что проверка проводится по самой проблеме, озвученной женщиной, а не по факту проведения пикета.

Постовалова провела пикет возле здания областного правительства 27 декабря, сообщало ранее URA.RU. Она просила власти обеспечить детей с диабетом непрерывным мониторингом глюкозы в крови. Он нужен, чтобы отслеживать сахар в крови. «Мы измеряем глюкометром, и ежедневные болезненные проколы пальцев бывают около 20 раз. Я вышла, чтобы обратили внимание на нас», — заявляла женщина URA.RU. По ее словам, в 30 регионах власти за счет средств областного бюджета уже обеспечивают детей непрерывным мониторингом. 28 декабря аналогичный пикет провела еще одна мама ребенка с диабетом Анна Волкова.

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Следственное управление СК России по Курганской области заинтересовалось проблемой, из-за которой мама ребенка с диабетом Валентина Постовалова вышла на пикет возле здания областного правительства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области по данному факту организовано проведение проверки», — заявили в СУ СК. В ведомстве подчеркнули, что проверка проводится по самой проблеме, озвученной женщиной, а не по факту проведения пикета. Постовалова провела пикет возле здания областного правительства 27 декабря, сообщало ранее URA.RU. Она просила власти обеспечить детей с диабетом непрерывным мониторингом глюкозы в крови. Он нужен, чтобы отслеживать сахар в крови. «Мы измеряем глюкометром, и ежедневные болезненные проколы пальцев бывают около 20 раз. Я вышла, чтобы обратили внимание на нас», — заявляла женщина URA.RU. По ее словам, в 30 регионах власти за счет средств областного бюджета уже обеспечивают детей непрерывным мониторингом. 28 декабря аналогичный пикет провела еще одна мама ребенка с диабетом Анна Волкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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