Больше всех в цене выросли крупы, почти на 15% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За год рост цен на продукты питания в Тюменской области по ряду позиций достиг почти 15%. Такие данные по состоянию на конец ноября URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2020 года более всего подорожали крупа и бобовые — на 14,7%. При этом в среднем цены на продовольствие в целом повысились на 8,4%», — рассказали URA.RU в Тюменьстате.

На втором месте по удорожанию оказались сахар, мясо и птица. Их стоимость выросла на 14%. Третью позицию занимают кондитерские изделия (11,1%).

Выше среднего также подорожали:

хлеб (10,8%);

сыр (9,4%);

колбасы (9,3%);

подсолнечное (9,1%) и сливочное масло (8,9%);

макароны (8,8%).

Что до непродовольственных товаров, то почти на четверть выросли цены на телевизоры и радиопродукцию (+23,6%). Стройматериалы подорожали на 21,9%. Табачные изделия обходятся курильщикам на 15,9% больше, чем в декабре прошлого года.

Цены на бензин, по данным Тюменьстата, увеличились на 7,8%. Туруслуги стали дороже на 19,3%, ветеринария на 16,4%, а услуги образования на 10,3%.

За год, по словам специалистов, произошло и снижение. Его показали две позиции: страхование подешевело на 1,3%, а банковские услуги — на 3%.

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