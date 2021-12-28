Алтушкин завершил восстановление одной из свердловских святынь

Каменный храм во имя Архангела Михаила был заложен в 1862 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Реставрация фасада храма Архангела Михаила завершена в селе Новоипатово (Свердловская область). Сейчас там идут работы по внутренней отделке помещений. Работы идут при поддержке Фонда Святой Екатерины, председателем которого является Игорь Алтушкин.

«Внешний облик храма уже закончен, большая часть внутренних отделочных работ тоже закончена. Стены отштукатурены, заведена вода, канализация, электричество. В ближайшее время будет смонтировано газовое оборудование. Уже идет установка иконостаса — настоятель храма планирует провести первую службу уже на Рождество», — сообщает пресс-служба.

Рядом с храмом находится трапезная и воскресная школа — здесь уже все готово. Сейчас идет обустройство быта. Храм во имя Архангела Михаила в селе Новоипатово начали строить в 1862 году, а в 1869 году его освятили. Храм закрыли в 1930-е годы. Реставрационные работы начали жители села в 2005 году, а в августе 2021 года к ним подключился фонд Святой Екатерины. Работу начали с установки на храм креста, ознаменовав это событие началом работ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам