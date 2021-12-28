В России на равнине построят горнолыжный курорт за 5 млрд рублей

28 декабря 2021 в 18:20 Размер текста - 17 +

Горнолыжный курорт построят в Тамбовской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кирсановском районе Тамбовской области построят спортивно-оздоровительный комплекс «Городъ Солнца», который будет работать круглый год. Организаторы решили построить горнолыжный курорт не на горной местности, а на участке, который находится в южной части Восточно-Европейской равнины (центральная часть Окско-Донской равнины, высота до 219 м). «Новый горнолыжный курорт — это пример развития туристического потенциала региона за счет частно-государственного партнерства. На реализацию проекта будут привлечены пять миллиардов рублей инвестиций, и это только начало. Без областной поддержки проект не останется», — сказал врио главы региональной администрации Максим Егоров в ходе рабочего визита площадки. В настоящее время на площадке построена весовая платформа, комплекс для сотрудников подрядных организаций. Основные работы начнутся в январе. В планах у организаторов построить трассы, загруженность которых составит три тысячи человек. На территории построят гостиницу, парк с велодорожками, открытый бассейн. Проект спортивного комплекса является очень значимым для региона, так как горнолыжных центров подобного масштаба в области нет. Новый спортивно-оздоровительный комплекс отлично вписывается в стратегию инвестиционного развития региона, считает Егоров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кирсановском районе Тамбовской области построят спортивно-оздоровительный комплекс «Городъ Солнца», который будет работать круглый год. Организаторы решили построить горнолыжный курорт не на горной местности, а на участке, который находится в южной части Восточно-Европейской равнины (центральная часть Окско-Донской равнины, высота до 219 м). «Новый горнолыжный курорт — это пример развития туристического потенциала региона за счет частно-государственного партнерства. На реализацию проекта будут привлечены пять миллиардов рублей инвестиций, и это только начало. Без областной поддержки проект не останется», — сказал врио главы региональной администрации Максим Егоров в ходе рабочего визита площадки. В настоящее время на площадке построена весовая платформа, комплекс для сотрудников подрядных организаций. Основные работы начнутся в январе. В планах у организаторов построить трассы, загруженность которых составит три тысячи человек. На территории построят гостиницу, парк с велодорожками, открытый бассейн. Проект спортивного комплекса является очень значимым для региона, так как горнолыжных центров подобного масштаба в области нет. Новый спортивно-оздоровительный комплекс отлично вписывается в стратегию инвестиционного развития региона, считает Егоров.