В России на равнине построят горнолыжный курорт за 5 млрд рублей

В Кирсановском районе Тамбовской области построят спортивно-оздоровительный комплекс «Городъ Солнца», который будет работать круглый год. Организаторы решили построить горнолыжный курорт не на горной местности, а на участке, который находится в южной части Восточно-Европейской равнины (центральная часть Окско-Донской равнины, высота до 219 м).
«Новый горнолыжный курорт — это пример развития туристического потенциала региона за счет частно-государственного партнерства. На реализацию проекта будут привлечены пять миллиардов рублей инвестиций, и это только начало. Без областной поддержки проект не останется», — сказал врио главы региональной администрации Максим Егоров в ходе рабочего визита площадки.
В настоящее время на площадке построена весовая платформа, комплекс для сотрудников подрядных организаций. Основные работы начнутся в январе. В планах у организаторов построить трассы, загруженность которых составит три тысячи человек. На территории построят гостиницу, парк с велодорожками, открытый бассейн.
Проект спортивного комплекса является очень значимым для региона, так как горнолыжных центров подобного масштаба в области нет. Новый спортивно-оздоровительный комплекс отлично вписывается в стратегию инвестиционного развития региона, считает Егоров.
В Кирсановском районе Тамбовской области построят спортивно-оздоровительный комплекс «Городъ Солнца», который будет работать круглый год. Организаторы решили построить горнолыжный курорт не на горной местности, а на участке, который находится в южной части Восточно-Европейской равнины (центральная часть Окско-Донской равнины, высота до 219 м). «Новый горнолыжный курорт — это пример развития туристического потенциала региона за счет частно-государственного партнерства. На реализацию проекта будут привлечены пять миллиардов рублей инвестиций, и это только начало. Без областной поддержки проект не останется», — сказал врио главы региональной администрации Максим Егоров в ходе рабочего визита площадки. В настоящее время на площадке построена весовая платформа, комплекс для сотрудников подрядных организаций. Основные работы начнутся в январе. В планах у организаторов построить трассы, загруженность которых составит три тысячи человек. На территории построят гостиницу, парк с велодорожками, открытый бассейн. Проект спортивного комплекса является очень значимым для региона, так как горнолыжных центров подобного масштаба в области нет. Новый спортивно-оздоровительный комплекс отлично вписывается в стратегию инвестиционного развития региона, считает Егоров.