Челябинцы обучили искусственный интеллект выявлять онкологию

Разработку компании EVA Lab успешно опробовали в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Разработка челябинской компании EVA Lab стала финалистом конкурса Future iHealth 2021, адаптировав технологию искусственного интеллекта для распознавания онкозаболеваний кишечника. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе министерства цифровых технологий Челябинской области.

«Всего на конкурс подали 227 заявок. Из них были отобраны 22 стартапа, из которых в финал прошли четыре. В том числе речь идет о челябинской компании EVA Lab. Она представила основанную на принципах искусственного интеллекта технологию анализа видеопотока с эндоскопа в ходе процедуры колоноскопии», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Future iHealth — технологический конкурс по поиску и внедрению инновационных решений и сервисов в сфере биомедицинских технологий. Партнерами мероприятия в 2021 году выступили компания AstraZeneca, Московский центр инновационных технологий в здравоохранении, Omron и «Яндекс». После завершения конкурса организаторы рассмотрят возможность проведения пилотных проектов на базе медицинских учреждений Москвы с финалистами конкурса. Запуск их планируется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в начале 2022 года.

Созданный в 2021 году стартап ЕVA Lab сразу вошел в число резидентов фонда «Сколково». В октябре компания получила первые инвестиции от Фонда содействия инновациям в размере 58 тысяч долларов. Челябинцы разработали алгоритм компьютерного зрения, способный распознавать новообразования, очаговые воспаления и отклонения нижних отделов желудочно-кишечного тракта. В ходе опытной эксплуатации технологию одобрили врачи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

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