COVID-поручение Путина удалось выполнить с отставанием в 3 месяца

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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, голикова татьяна, портрет
Татьяна Голикова призвала продолжить популяризацию вакцин Фото:
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Коронавирус COVID-19

Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 61,1%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом российский лидер Владимир Путин поручал регионам достигнуть этого показателя к сентябрю.

«Уровень коллективного иммунитета к ковиду в РФ вырос до 61,1%. Но этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать, и мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации», — сказала Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Летом Путин призывал обеспечить уровень иммунизации в 60%. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, поясняли, что для полноценного коллективного иммунитета привить нужно 80% граждан — примерно 90 млн человек. При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко в декабре заявила, что вакцинировать нужно каждого россиянина.

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Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 61,1%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом российский лидер Владимир Путин поручал регионам достигнуть этого показателя к сентябрю. «Уровень коллективного иммунитета к ковиду в РФ вырос до 61,1%. Но этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать, и мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации», — сказала Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. Летом Путин призывал обеспечить уровень иммунизации в 60%. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, поясняли, что для полноценного коллективного иммунитета привить нужно 80% граждан — примерно 90 млн человек. При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко в декабре заявила, что вакцинировать нужно каждого россиянина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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