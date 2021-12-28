COVID-поручение Путина удалось выполнить с отставанием в 3 месяца

28 декабря 2021 в 18:46 Размер текста - 17 +

Татьяна Голикова призвала продолжить популяризацию вакцин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 61,1%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом российский лидер Владимир Путин поручал регионам достигнуть этого показателя к сентябрю. «Уровень коллективного иммунитета к ковиду в РФ вырос до 61,1%. Но этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать, и мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации», — сказала Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. Летом Путин призывал обеспечить уровень иммунизации в 60%. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, поясняли, что для полноценного коллективного иммунитета привить нужно 80% граждан — примерно 90 млн человек. При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко в декабре заявила, что вакцинировать нужно каждого россиянина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 61,1%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом российский лидер Владимир Путин поручал регионам достигнуть этого показателя к сентябрю. «Уровень коллективного иммунитета к ковиду в РФ вырос до 61,1%. Но этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать, и мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации», — сказала Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. Летом Путин призывал обеспечить уровень иммунизации в 60%. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, поясняли, что для полноценного коллективного иммунитета привить нужно 80% граждан — примерно 90 млн человек. При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко в декабре заявила, что вакцинировать нужно каждого россиянина.