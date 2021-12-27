Движение затруднено по направлению в Сургут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По трассе на выезде из Сургута возле поселка Белый Яр перевернулся грузовик и образовал огромную пробку. Об этом сообщают пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе «Инцидент Сургут».

«По дороге в сторону Солнечного, после Белого Яра перевернулся грузовик. Огромная пробка стоит в сторону города», — написано в сообщении.

На видеозаписи, прикрепленной к новости видно, что на месте работают медики и сотрудники ГИБДД. В пресс-службе управления МВД по ХМАО рассказали, что на 12-м километре дороги из Сургута в Нефтеюганск произошло ДТП и зафиксировано затруднение движения. «Пострадавших в ДТП нет, движение однозначно затруднено», — сообщили в управлении. По данным платформы «2Gis» движение парализовано на продолжительном участке дороги.

2Gis