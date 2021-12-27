27 декабря 2021

На выезде из Сургута опрокинулся тягач и собрал огромную пробку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение затруднено по направлению в Сургут Фото:

По трассе на выезде из Сургута возле поселка Белый Яр перевернулся грузовик и образовал огромную пробку. Об этом сообщают пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе «Инцидент Сургут».

«По дороге в сторону Солнечного, после Белого Яра перевернулся грузовик. Огромная пробка стоит в сторону города», — написано в сообщении.

На видеозаписи, прикрепленной к новости видно, что на месте работают медики и сотрудники ГИБДД. В пресс-службе управления МВД по ХМАО рассказали, что на 12-м километре дороги из Сургута в Нефтеюганск произошло ДТП и зафиксировано затруднение движения. «Пострадавших в ДТП нет, движение однозначно затруднено», — сообщили в управлении. По данным платформы «2Gis» движение парализовано на продолжительном участке дороги.

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По трассе на выезде из Сургута возле поселка Белый Яр перевернулся грузовик и образовал огромную пробку. Об этом сообщают пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе «Инцидент Сургут». «По дороге в сторону Солнечного, после Белого Яра перевернулся грузовик. Огромная пробка стоит в сторону города», — написано в сообщении. На видеозаписи, прикрепленной к новости видно, что на месте работают медики и сотрудники ГИБДД. В пресс-службе управления МВД по ХМАО рассказали, что на 12-м километре дороги из Сургута в Нефтеюганск произошло ДТП и зафиксировано затруднение движения. «Пострадавших в ДТП нет, движение однозначно затруднено», — сообщили в управлении. По данным платформы «2Gis» движение парализовано на продолжительном участке дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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