В Шадринске некому ремонтировать мост через железную дорогу

Ремонт путепровода в Шадринске запланирован на 2022 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Властям не удалось найти подрядчика на ремонт путепровода через железную дорогу по улице Щеткина в городе Шадринске Курганской области. На объявленный ими аукцион поступила единственная заявка, но ее отклонила комиссия. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

«ООО „Елизабет“ — участник, подавший единственную заявку на участие в аукционе, и поданная им заявка не соответствует требованиям Федерального закона №44 и документации об электронном аукционе. Аукцион в электронной форме по объекту закупки „Капитальный ремонт проезжей части, опор и сопряжения на путепроводе через железнодорожные пути по улице Щеткина в Шадринске“ признается несостоявшимся», — указано в протоколе, опубликованном на портале госзакупок.

В документе отмечается, что заявку ООО «Елизабет» отклонили, так как компания не представила выписку из реестра членов саморегулируемой организации. За капремонт путепровода власти были готовы заплатить до 56,1 млн рублей. Подрядчик должен заменить слои дорожной одежды до плиты балок пролетных строений, тротуарные блоки (с уменьшением ширины тротуаров), перильные ограждения, опоры освещения и выполнить другие работы.

По планам властей, капремонт должен пройти в период с 1 марта до 30 сентября 2022 года. На период проведения работ движение автомобилей должно осуществляться по свободной полосе. В аукционной документации также отмечается, что путепровод построен в период 1977—1979 годов. Срок его эксплуатации составляет 42 года. «Ремонт путепровода направлен на восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик мостового сооружения и его безопасной эксплуатации в период до очередного ремонта», — указано в документах.

Путепровод построен в период 1977—1979 годах Фото: аукционная документация

За капремонт путепровода власти были готовы заплатить до 56,1 млн рублей Фото: аукционная документация

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